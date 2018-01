Tříkrálový koncert rozezněl i letos kostel Panny Marie

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Známá koleda se ponese v rámci Tříkrálové sbírky až do 14. ledna i ulicemi na Kroměřížsku.

A uplynulou sobotu se při její příležitosti konal v kostele Panny Marie v Kroměříži i benefiční koncert ve prospěch tamní Charity. Symbolicky tam totiž zakončili vánoční čas studenti Základní umělecké školy v Kroměříži.

„Výtěžek z koncertu půjde na podporu projektu Prázdniny na kolečkách, který letos už potřetí budeme pořádat,“ řekla ředitelka kroměřížské Charity Anna Valachová. Jedná se podle ní o příměstský tábor, který pomáhá lidem se zdravotním postižením.

„Snažíme se lidi brát po dobu přibližně dvou týdnů na výlety, tak aby se mohli podívat tam, kam se normálně nedostanou. A současně i jejich blízcí, kteří o ně pečují po celý rok, měli také volný den pro sebe. Zároveň jsou do projektu zapojeni ještě klienti Sociální rehabilitace Zahrada, kteří nám na výletech pomáhají,“ podotkla Anna Valachová.

Tříkrálová sbírka je mezi lidmi na Kroměřížsku oblíbená, rádi na ni přispívají už jen proto, že prostředky pomáhají potřebným přímo v regionu.

„Letos jsme se vypravili i na koncert do kostela, protože jsme od známých slyšeli, že je skutečně překrásný. A rozhodně nelitujeme. Chvilkami měl člověk až slzy na krajíčku,“ svěřila se třeba Markéta Dostálová, jež přišla do kostela s celou rodinou.

Během koncertu zazněly jak tradiční vánoční koledy, tak i méně známé písně v podání nejmenších i zkušených sboristů. Symbolicky závěrečnou koledu Narodil se Kristus Pán si ve stoje zazpívali všichni společně.

„Bylo to skutečně nádherné. Koncerty v kostele mají své kouzlo, hudba se krásně nese. Je to pěkná tradice, jak uzavřít vánoční čas a vstoupit do nového roku. Rádi jsme také přispěli, protože charitě věříme, že ty peníze skutečně pomohou těm, co je nejvíce potřebují,“ dodal Pavel Dvořáček z Hulína: i on se na koncert vypravil se svými dětmi.

VENDULA PUDELKOVÁ