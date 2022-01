„Za Charitu Kroměříž pro rok 2022 můžu říci, že Tříkrálové finanční dary budou pomáhat lidem v akutní krizi, maminkám v nouzi a dospělým lidem a seniorům trpícím duševním onemocněním. Naším cílem je člověka podpořit tak, aby nastartoval své síly a možnosti a mohl tak pokračovat dál ve svém životě s odeznívající mírou podpory od Charity,“ poznamenala už v prosinci ředitelka Charity Kroměříž Anna Valachová.

Kroměřížská Charita letos eviduje okolo 210 koledníků.

„Vidíme, že se nám letos značně obměnila skladba koledníků a vedoucích jednotlivých skupinek – a to ať už z toho důvodu, že se starší lidé obávají o své zdraví, nebo že už nemají kapacity na to, aby tomu mohli věnovat svůj čas,” prozradil Tříkrálový asistent Charity Kroměříž Martin Provazník.

Chybí asi 20 skupinek

Iv těchto dnech tak nadále hledají další dobrovolníky. „Snažíme se oslovovat školy a případně i další zájemce, kteří k tomu mají vztah, mají sociální cítění a vědí, že tato sbírka pomáhá,” doplnil Provazník s tím, že některé obvody zůstaly stále neobsazené.

„Ozývá se nám spousta lidí, kteří se ptají, jestli koledníci přijdou. A bohužel jim momentálně nemůžeme všem garantovat, že to splníme. Koledníků je opravdu nedostatek,” poznamenal Provazník.

Kroměřížské Charitě tak v současnosti chybí asi dvacet skupinek.

„Děti obvykle chtějí jít s někým, koho znají. A v okamžiku, kdy rodič nebo jejich blízký z nějakého důvodu nemůže, tak je pochopitelné, že se ty děti k tomu koledování nakonec nedostanou, ačkoliv by o to měly zájem,” vysvětlil Provazník.

Kasičky na veřejných místech

S nedostatkem koledníků se potýkají také v Holešově, kde sbírku již tradičně pořádá tamní Charita ve spolupráci s městem, Skautským střediskem, s žáky základních škol a také s aktivními spoluobčany. Tradiční Tříkrálová pochůzka Holešovem a okolními obcemi se uskuteční v sobotu 8. ledna.

Ani tam však vzhledem k nižšímu počtu koledníků není jisté, že zvládnou projít celé město. Situaci se tak rozhodli vyřešit obdobně jako loni - na veřejných místech, v lékárnách a obchodech rozmístili zapečetěné kasičky, do kterých budou moct lidé do neděle 16. Ledna přispět.

„Oslovili jsme několik obchodníků, kteří ochotně přislíbili svou součinnost, za což jim velmi děkujeme,“ uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Poprvé v roce 2000

Také letošní ročník sbírky je poznamenán koronavirem.

„Snažíme se, aby skupinka koledníků byla vždy co nejvíce kompaktní - tedy z blízkého okolí. Kupříkladu to jsou častokrát spolužáci ze třídy, nebo jedna rodina. Navíc se snažíme, když už jsou děti v ulicích, aby se co nejméně dostaly do blízkého kontaktu s ostatními lidmi. Všechno tak obstarává hlavně dospělý vedoucí,” doplnil Provazník. Kroměřížská Charita během loňské sbírky vybrala 717 140 korun. Rekordní však zůstává rok 2020, kdy vybrala dokonce 1 326 276 korun.

Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000. A to v olomoucké arcidiecézi, čímž tak obnovili starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Pro koledníky i dárce také představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.