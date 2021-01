Kreativita dobrovolníků v některých vesnicích je letos skutečně velká a tudíž se jim daří naplňovat heslo Letos nemůžeme my za vámi, proto přijďte vy za námi.

„Například v Hluku koledníci dokázali i bez chození od k domu doposud vybrat neuvěřitelných 153 535 korun nebo v Tupesích více než 40 tisíc korun, což je v podstatě stejná částka jako loni,“ řekl Deníku Dalibor Jirásek z Charity Uherské Hradiště.

O vstřícnosti dárců na Slovácku vypovídá rovněž příklad z Nivnice.

„V sobotu 9. ledna mohli lidé v Nivnice přispívat do pokladničky umístěné v kostele. Zájem přispět byl obrovský. Věřící, kteří tam zavítali, věnovali ve výsledku bezmála 97 000 korun a částka není ještě konečná. Je to výtěžek srovnatelný s roky, kdy mohly domácnosti navštívit koledníci. Jen připomínám, že loni se v této obci vybralo něco přes 100 tisíc korun,“ poznamenal koordinátor sbírky na Uherskobrodsku, František Bílek z brodské Charity.

Jak dodal, lidé do kostela v Nivnici letos přinášeli i sladkosti, kterými obdarovávali místní děti.

V Uherském Hradišti a ve Starém Městě jsou pevné pokladničky na mnoha místech a ozývají se další prodejny a instituce, že by také rádi měli kasičky.

„Dobrým tahákem jsou skupinky dvou králů, stojících o sobotách v nákupních centrech. Někteří si přišli pro další kasičky, protože ty původní mají již plné. Živý král je živý král,“ dodává Dalibor Jirásek s tím, že pokud se kdokoliv chce stát alespoň na chvíli králem, může se vyfotit u makety Tří králů s výřezy na obličeje, která je umístěna v prodejně Albert ve Starém Městě.

Ve Zlíně lze přispívat do kasiček v kostele

V centru Zlína mohou zájemci přispět do kasiček v celodenně otevřeném kostele sv. Filipa a Jakuba. Jedna je tam na mince, druhá na bankovky, umístěny vedle jesliček, symbolu adventního a vánočního času.

„Aby se ze sbírky nevytratilo požehnání, radost a naděje,“ uvedla Pavla Romaňáková z Charity Zlín.

Všichni, kteří přinášejí dar, tak podle jejích slov mají příležitost se ztišit, zastavit. A snad se i na chvíli oprostit od negativních zpráv, které jsou už téměř rok na pořadu dne a ze kterých je většina už unavena.

„Děkujeme všem, kteří přišli, či teprve tak v následujících deseti dnech učiní, k (ne)koledujícím kasičkám kdekoliv na Zlínsku. Děkujeme všem, kteří do zlínské sbírky přispívají, ať už přímo na samostatný sbírkový účet, či přes kasičku virtuální a umožní nám tak pomáhat tam, kde je to potřeba, i v letošním roce, který může být pro spoustu lidí, nejen ekonomicky, hodně náročný. Velice si toho vážíme," řekl ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák.

Kroměřížsko a Valašsko zatím nemá spočítáno

Vybráno už mají také v některých obcích na Kroměřížsku, ale jde jen o zlomek z celkového množství.

„Protože řadu pracovníků naší Charity postihla COVID karanténa, nemá aktuálně tyto vybrané peníze kdo spočítat. Čísla budeme mít tedy později,“ uvedl Martin Provazník, jenž má Tříkrálovou sbírku v Charitě Kroměříž na starosti.

Podobně tomu je na Valašsku.

„V tuto chvíli spočteno ještě nemáme, nicméně lidé chodí, dotazují se po telefonu, e-mailem, zájem je, jak to ale dopadne, to se uvidí. Ve Vsetíně máme kasičky k dispozici na městském úřadě, v kostelích při bohoslužbách i u nás přímo na Charitě. Ve vesnicích jsme je umístili po domluvě s jednotlivými starosty na obecních úřadech, na poštách a v některých prodejnách, vesměs v COOPu,“ prozradila ředitelka Charity Vsetín Věra Dulavová.

Tříkrálová sbírka do kasiček potrvá do 24. ledna, v případě virtuálního posílání peněz na účet pak do konce dubna.