Koho koledníci při své sobotní pochůzce městem nezastihli a chtěl by přispět do této tradiční sbírky pořádané Charitou ČR, může až do neděle 16. ledna vhodit svůj příspěvek do jedno ze zapečetěných pokladniček, které jsou rozmístěny po městě.

Milá návštěva malých Tříkrálových koledníků ve Zdounkách. Potěšili i úředníky

Seznam zapečetěných pokladniček ve městě Holešově a místních částech:

Charita Holešov (Tovární 1407)

Charitní pečovatelská služba (Novosady 1597)

Městský úřad Holešov (Masarykova 628)

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově (ŘK farnost Holešov)

Městská policie Holešov

Městská knihovna Holešov

Lékárna Dr. Max (Palackého 545/3)

Lékárna Atakama (Sušilova 1505)

Lékárna Pod Věží (nám. Dr. E. Beneše 41/11)

Lékárna Medica (Palackého 972/23)

Městské kulturní středisko Holešov

Květinářství Kvítko (nám. Dr. E. Beneše 55/8)

Teta Drogerie (nám. Dr. E. Beneše 56/10)

Květina Kamélie (nám. Dr. E. Beneše 61/20)

OD Morava (nám Dr. E. Beneše 7)

Drogerie Janalík (nám. Dr. E. Beneše 26)

Tabák Alexy (nám. Dr. E. Beneše 42/9)

Pekařství Svoboda Březík (nám. Dr. E. Beneše 42/9)

Všetuly – spolek Všetuláci sobě (MVDr. Zbyněk Miklík, R. Seifert)

Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Elektrocentum Karhan (Palackého 519/12)

ELEKTROPlaneo (Palackého 1860)

Jednota bratrská (Nerudova 320)