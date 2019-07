V devět hodin naskákali první závodníci do vody. V plavecké disciplíně museli uplavat půl kilometru, poté se na kole vydali na třicetikilometrovou trať přes Holešov, Pacetluky a Kostelec u Holešova zpět do Hulína.

V závěrečné etapě závodníci vyběhli na dvoukilometrový okruh kolem koupaliště, který oběhli celkem třikrát. Triatlonisté soupeřili v několika kategoriích rozdělených podle věku a pohlaví.

V mužské kategorii od 20 do 29 let zvítězil Petr Veselský z týmu Aspot Hulín, v kategorii do 39 let zvítězil Filip Hanslian z Mountaintime Team, který získal také první místo v celkovém pořadí.

V ženské kategorii do 29 let zvítězila Tereza Tůmová, v kategorii do 39 let zvítězila Martina Novotná.

Železná závodnice

Ve stejné kategorii o první místo usilovala Také Silvie Pavlíčková za tým Aspot Hulín. Nakonec s časem 1:28:28 získala druhé místo, výsledek ale podle ní nebyl ideální.

„S plaváním spokojená jsem. Na kole jsem se chtěla držet kolegy z týmu. Bohužel jsem s ním ale v jednom kopci nedokázala držet krok a zbytek trati jsem jela sama. To mi vzalo dost sil a projevilo se to na běhu, protože jsem měla ztuhlé nohy,“ popsala průběh závodu.

Silvie Pavlíčková se věnuje především delším triatlonům, takzvanému závodu Ironman. Ten se skládá z plavání na trase dlouhé téměř čtyři kilometry, z jízdy na kole na 180 kilometrů a z maratonského běhu.

„Možná proto jsem neměla lepší výsledek a na první místo jsem ztratila skoro minutu. Pořádně jsem se totiž rozběhla až v posledním kole, když už byl cíl. Zkrátka mi vyhovují delší trasy,“ vysvětlila Pavlíčková.

Na triatlonové závody příliš netrénuje, naopak je bere jako nácvik rychlosti. Trénuje spíše na delších, vytrvalostních trasách. Závodí pravidelně od roku 2013 a každý rok se účastní triatlonů po celé České republice i v zahraničí. Loni například soutěžila v chorvatském Poreči.

Právě loňská sezona se Silvii Pavlíčkové vydařila.

„Získala jsem třetí místo v Českém poháru v dlouhém triatlonu. Mezi mé největší úspěchy patří také třetí místo v soutěži Moraviamen. Letošní sezona mi ale nezačala nejlépe, trápí mě totiž zánět šlach v kotníku,“ řekla Pavlíčková.

Kvůli tomu musela omezit běžecké tréninky. Zánět se jí podle jejích slov zlepšuje, na krátkých trasách už ji téměř neomezuje. „Uvidíme ale, jestli se znovu neozve při delších závodech,“ dodala Pavlíčková.

Kvalifikační závod v Malaisii

Silvie Pavlíčková doufá v brzké uzdravení i proto ,že ji v říjnu čeká ironmanový závod na malaisijském ostrově Langkawi. Zde se pokusí kvalifikovat na mistrovství světa.

„Proto doufám, že se mé výsledky budou zlepšovat a že vrchol sezony přijde teprve v Malajsii. Jedu tam čtrnáct dní dopředu, takže budu mít dostatek času jak na cestování, tak na trénink, “ prozradila Pavlíčková.

Z triatlonových disciplín má nejraději cyklistiku, velmi ji baví také běh. Protože pracuje jako vědeckovýzkumná pracovnice ve zlínském Centru polymerních systémů, tréninkům se věnuje pouze ve svém volném čase.

„Soutěžím ve třech disciplínách, takže plaveckým, běžeckým a cyklistickým tréninkem strávím většinu svého volného času. Když mi nějaký vybude, ráda chodím na vycházky se psem nebo nebo podnikám výlety. Času je ale opravdu velmi málo,“ dodala Silvie Pavlíčková.