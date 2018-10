Tři století starý nález ve věži kostela

Kostel svatého Jana Křtitele v Morkovicích je nyní v centru zájmu širokého okolí. A to nejenom církevní obce, ale také historiků a široké veřejnosti vůbec. Při opravě věže kostela, se v jejích útrobách skrývalo poselství minulých generací.

Listiny, mince a větvičky kočiček, to jsou předměty, které odhalili ve věži kostela v Morkovicích při její letošní rekonstrukci.Foto: farnost v Morkovicích

Tamní farář Jan Ston doufal a tušil, že by se při pracích mohly objevit nějaké upomínkové předměty, ale i on byl zaskočen jejich stářím. „Očekával jsem, že objevíme věci ze začátku 20. století, konkrétně roku 1909. Tehdy věž procházela také opravou. Ale tak staré předměty mě opravdu zaskočilly,“ neskrýval překvapení Jan Ston.

Ve věži se tentokrát nalezly mince, listiny a větvičky kočiček. Vše uschované v drobné měděné schránce. Mince vyražené v roce 1742 nesou vyobrazení tehdejší vládkyně Marie Terezie. Dalším předmětem byl úryvek z Janova evangelia. A konečně dvě písemnosti, které odkazují na onu dobu 1743 a 1703. Oba ručně psané v latině. „Nemám ještě přesné znění, ale už teď víme, že se v nich píše o době, kdy vznikly. Například vyjmenovávají, kdo tenkrát usedl na trůn, kdo byl papežem, arcibiskupem či kdo vlastnil Morkovice,“ naznačil Ston.

„Autorem textu byl tehdejší farář v Morkovicích jistý Martin Karel Kučeřík,“ uvedl Jan Ston. Podle slov faráře bývá naprostým zvykem, že se do věže uschová sdělení či předměty, které budou moci obdivovat za desítky či dokonce stovky let. „My na faře i obecní úřad chceme něco do věže uložit letos taktéž,“ prozradil Ston. Blíže zatím nespecifikoval, o co by se mělo jednat.

Proč byly ve schránce také větvičky kočiček se lze pouze domnívat. „Předpokládám, že Martin Karel Kučeřík tím chtěl odkázat na Velikonoce, symbol jara a hlavně jeden z nejdůležitějších církevních svátků,“ uvažoval současný farář.