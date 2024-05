Tři projekty z peněz EU, které se ve Zlínském kraji povedly. Podívejte se

V květnu Česká republika oslavila dvacet let od vstupu do Evropské unie. Za uplynulé dvě dekády vzniklo ve Zlínském kraji množství projektů, na kterých se EU finančně podílela a podílí. Některé stavby se povedly a přináší lidem užitek, jiné se staly kontroverzními, a to i z hlediska čerpání evropských dotací. Deník přináší přehled tří povedených projektů, na které byly evropské finance čerpány.

Předchozí 1 z 3 Další Sluneční lázně Luhačovice Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu BurianaZdroj: Deník/Iva NedavaškováNa samotném začátku kolonády v Luhačovicích stojí Sluneční a říční lázně od architekta Dušana Jurkoviče, které vždy patřily k dominantám města. Na konci května přivítají po tříleté generální rekonstrukci první návštěvníky. Srdcem objektu je restaurovaný objekt Vodoléčebného ústavu s expozicí, která se věnuje historii místa, dílu slovenského architekta Dušana Jurkoviče a tvorbě Leoše Janáčka. Slavný hudební skladatel pobýval v Luhačovicích celkem pětadvacetkrát. Unikátní bazén, ve kterém se koupal i Vlasta Burian, zůstal zachován a stane se součástí odpočinkové zóny. „Svou funkci neplnil od 90. let, z bazénu se stane biotop,“ informovala ředitelka Slunečních lázní Hana Felcmanová. Nad třicet centimetrů hlubokou hladinou se budou návštěvníci procházet po molu, nebo mohou posedávat na okolních lavičkách. Unikátní dílo Sluneční a říční lázně byly postaveny v roce 1902 a v mnoha ohledech jsou jedinečné. Například dvoupodlažní převlékárna v mužské části objektu, kterou podpírají reliéfní sloupy a obkružuje ikonická římsa pomyslného druhého podlaží. Součástí plovárny bývala dřevěná lehátka na terasách, hřiště na volejbal, stoly na ping pong, gymnastické nářadí a dětské kolotoče. Konaly se zde také vyhlášené plavecké závody nebo oblíbené pikniky. Opravené Sluneční lázně představí na jaře expozici Jurkoviče a Janáčka Unikátní dílo Dušana Jurkoviče je již od roku 1958 kulturní památkou. Provoz bazénu byl z důvodu špatného technického stavu ukončen v roce 1995. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce a celý objekt byl využíván pouze ke kulturním akcím a prohlídkám. V březnu roku 2021 byla zahájena generální rekonstrukce objektu za více než 150 milionů korun. Přibližně 70 milionů pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu EU, zbytek financovala akciová společnost Lázně Luhačovice. 1/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 2/53 Zdroj: Lázně Luhačovice Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 3/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 4/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 5/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 6/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 7/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 8/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 9/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 10/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 11/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 12/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 13/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 14/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 15/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 16/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 17/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 18/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 19/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 20/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 21/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 22/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 23/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 24/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 25/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 26/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 27/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 28/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 29/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 30/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 31/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 32/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 33/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 34/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 35/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 36/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 37/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 38/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 39/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 40/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 41/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 42/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 43/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 44/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 45/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 46/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 47/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 48/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 49/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 50/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 51/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 52/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana 53/53 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Sluneční lázně v Luhačovicích lákaly Leoše Janáčka i Vlastu Buriana Zdroj: Koláž/Deník Dopravní terminál Vsetín Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024Zdroj: Deník/Iva NedavaškováV květnu, po dvou letech od zahájení stavby, se otevřel ve Vsetíně nový odbavovací terminál pro železniční a autobusovou dopravu. Město na Valašsku se tak stalo moderním dopravním uzlem. Na nové vlakové nádraží se město intenzivně připravovalo již od roku 2015. První vybudovalo ve spolupráci se soukromým investorem sousední nákupní zónu, která tvoří s novým nádražím a vznikajícím autobusovým terminálem jeden celek. Samotná dvoupodlažní prosklená hala dopravního terminálu nahradila původní výpravní budovu, kterou Správa železnice loni v létě nechala zdemolovat. Hlavní čekací plochy pro cestující jsou v odjezdové hale v prvním podlaží a navazují přímo na pokladny. Prostory propojuje schodištěm s výtahem a eskalátory. Další výhodou pro cestující vlakem je, že už nemusí chodit na nástupiště přes koleje. Bezpečnost nyní zajišťuji u železnice podchody. Moderní cestování veřejnou dopravou Po celkovém dokončení dopravního uzlu ve Vsetíně budou moci cestující na jednom nástupišti vystoupit z autobusu, ujít kousek a pomocí podchodu, případně bezbariérového výtahu se hned dostat k vlaku. Jde o tzv. stavbu hrana hrana, kdy cestující suchou nohou využívají veřejnou dopravu. Práce zahrnovaly přestavbu celé stanice a také navazujícího úseku do zastávky Ústí u Vsetína. Z hlediska bezpečnosti bylo důležité zrušení přejezdu přímo ve stanici, auta už tak mohou využívat novou silnici a most přes říčku Rokytenku. Namísto dosavadního přechodu ve Štěpánské ulici vznikl podchod, který ústí do ulice U Křivačkárny. VIDEO: Podívejte se, jak vypadá nové nádraží ve Vsetíně za více než tři miliardy V sousedství vlakové stanice dále pokračuje výstavba parkovacího domu, kterou realizuje Správa železnic, Zlínský kraj se pak bude podílet na financování přestavby Nádražní ulice včetně okružní křižovatky. Investorem stavby s celkovými náklady přes tři miliardy korun je Správa železnic. Stavba byla zahájena na konci roku 2021 a završena bude do roku 2024. Je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Míra podpory EU dosahuje 73,63 procent ze způsobilých nákladů, tedy přes dvě miliardy korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. 1/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 2/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 3/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 4/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 5/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 6/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 7/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 8/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 9/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 10/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 11/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 12/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 13/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 14/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 15/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 16/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 17/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 18/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 19/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 20/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 21/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 22/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 23/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 24/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 25/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 26/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 27/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 28/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 29/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 30/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 31/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 32/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 33/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 34/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 35/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 36/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 37/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 38/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 39/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 40/40 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Nový dopravní terminál na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 Zdroj: Koláž/Deník Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě.Zdroj: Deník/Pavel BohunNa konci srpna 2024 tomu budou dva roky, co ve Starém Městě vyrostlo během 30 měsíců Cyrilometodějské centrum. Jeho výstavba zahrnovala také obnovu venkovních archeologických lokalit Sady (Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti), Špitálky ve Starém Městě a lokalitu Na Díle v obci Modrá. Vše přišlo na více než 123 milionů korun a budovalo se 30 měsíců. Stavba byla součástí projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy. VIDEO: Otevřeli Cyrilometodějské centrum. Artefakty si tam můžou lidé i osahat Nová přístavba v sousedství Památníku Velké Moravy je tvořena specializovaným archeologickým pracovištěm, depozitárními prostory, knihovnou s badatelským zázemím a veřejným depozitářem, prezentačním sálem a především expozičními sály. Cyrilometodějské centrum nabízí komplexní a současně jedinečný pohled nejen na období Velké Moravy, ale i na stopy a odkazy našich předků, kteří tato místa obývali desítky tisíc let před současností. Expozicí Příběh Konstantina a Metoděje vstoupilo Slovácké muzeum na mapu Evropy. Přibyla také expozice Pravěk Uherskohradišťska o nejstarších dějinách našeho regionu. Rozsáhlá investiční akce byla financována ze tří zdrojů – z dotačního fondu IROP ve výši 89 575 000 korun, rozpočtu Zlínského kraje v částce 24 618 000 korun a z vlastních zdrojů Slováckého muzea ve výši 9 266 000 Kč. Celkové náklady činily 123 459 000 korun. 1/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 2/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 3/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 4/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 5/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 6/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 7/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 8/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 9/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 10/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 11/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 12/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 13/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 14/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 15/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 16/29 Zdroj: Aleš Korvas Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 17/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Depozitární prostory. 18/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Expozice Příběh Konstantina a Metoděje - vstup do kaple sv. Nauma. 19/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Expozice Pravěk Uherskohradišťska. 20/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Expozice Příběh Konstantina a Metoděje. 21/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Expozice Velká Morava v původní budově památníku. 22/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Haptická stezka, která je součástí expozice Pravěk Uherskohradišťska. 23/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Knihovna s badatelským zázemím a veřejným depozitářem a s originály sbírkových předmětů. 24/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Pohled do expozice Pravěk Uherskohradišťska. 25/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Památník Velké Moravy - Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. 26/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Prezentační sál. 27/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Spojovací krček, chodba do přístavby. 28/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Vstupní prostor a pokladna. 29/29 Zdroj: archiv Slováckého muzea, se svolením Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Vstupní prostor expozice Příběh Konstantina a Metoděje. Zdroj: Koláž/Deník

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu