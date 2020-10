„Kryštof je cílevědomý. To je nesmírně důležitá vlastnost,“ říká maminka Ladislava.

A na Kryštofových výsledcích je to znát. Na svém kontě má například 1. místo republikového finále fotografie „Clona“ 2019, za svou povídku pro změnu získal cenu poroty v kategorii Próza 2018. Úspěch slaví také jako závodník extrémních překážkových závodů.

LÉKAŘ PÍŠÍCÍ CESTOVATELSKÉ DENÍKY

A co Kryštofa baví ze všeho nejvíc? „Na to se mě ptá moc lidí. Odpovědí je, že mě všechny aktivity baví stejně. Nedělám mezi nimi rozdíl,“ říká Kryštof. V dospělosti by se sice ani jednou z aktivit nechtěl život, ale zároveň by je nechtěl ani zcela opustit.

„Chtěl bych být lékařem. Nadále bych ovšem rád psal cestovatelské deníky, vystavoval fotografie a nadále bych se rád věnoval vrcholovému sportu – běhání extrémních překážkových závodů. Chtěl bych hrát ve filharmonii,“ má o své budoucnosti nyní čtrnáctiletý Kryštof jasno.

Podporovat všestranně nadaného teenagera však není jednoduché. Ví o tom své právě i Kryštofova maminka Ladislava Vaňková.

„Je to velmi náročné, protože máme dvě děti a troufám si říct, že mladší dcera Barbora jde Kryštofovi pěkně ve šlépějích,“ svěřuje se Ladislava Vaňková.

„Skloubit vystupování, výstavy, výuku samotnou je velmi těžké. Navíc přesuny dítěte od jednoho ke druhému musí zajistit rodiče. Bez toho by to nešlo,“ doplňuje maminka Vaňková.

„Role rodičů a prarodičů je to dítě co nejvíce podpořit,“ uzavírá vyprávění Ladislava Vaňková.

BEZ VEŘEJNOSTI A PODPORY RODINY

V loňském roce své úspěchy prezentoval Kryštof také v soutěži pro talentované děti o Zlatý oříšek. A získal hned tři – v krajském kole, celostátním kole a také od čtenářů časopisu ABC. Na soutěž Zlatý oříšek vzpomíná rád.

„Doporučil bych ji všem, kteří dělají nějakou aktivitu, dělají ji rádi a baví je. Soutěž sebou přináší nové možnosti a je to dobrá zkušenost,“ vzkazuje Kryštof.

Zlatý oříšek je tu pro děti ze Zlínského kraje i letos. Nad jeho konáním ovšem až do posledních – de facto hodin – visel jeden velký otazník. Nakonec se přece jen tuto neděli uskuteční, přísnějším opatřením navzdory. Uskuteční se ovšem v okleštěné formě za přísných hygienických podmínek a bez veřejnosti.

Potvrdila to Jarmila Vaclachová, ředitelka Střediska volného času TYMY Holešov Všetuly, které regionální kolo v Holešově pro agenturu provozující soutěž Zlatý oříšek zajišťuje.

„Máme dohromady 12 finalistů. Mezi nimi je jedna krasobruslařka, mažoretky a další děti vynikající ve zpěvu, společenském tanci, moderním tanci a další,“ jmenovala Vaclachová.

Zda se mezi finalisty nachází někdo další, natolik úspěšný jako „Kryštof“, se teprve uvidí.