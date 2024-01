V plném proudu je v těchto dnech tradiční Tříkrálová sbírka. V Kroměříži a okolí se lidé se skupinkami koledníků budou moci setkat až do 14. ledna. Na některá místa však nejspíš vůbec nedorazí. Jinde budou naopak koledovat vůbec poprvé.

Tříkrálová sbírka v Holešově 2022 | Foto: Hana Helsnerová/Město Holešov

Aktuálně mají v celém obvodu Charity Kroměříž zapečetěno 240 pokladniček.

„Toto číslo však ještě mírně poroste v odezvě na žádosti o dopečetění v některých obcích. Ve většině obcí odpovídá tento počet také počtu kolednických skupinek, ale především v Kroměříži zapečeťujeme více pokladniček, než kolik je zde reálně skupinek. Město Kroměříž se nám dosud nikdy nepodařilo plně pokrýt koledníky, doufáme ve zlepšení tohoto stavu také v tomto ročníku sbírky,“ uvedl tříkrálový asistent Charity Kroměříž Martin Provazník.

Koledníků podle něj není nikdy dost. „V obvodu působnosti Charity Kroměříž (neshoduje se s okresem) máme řadu obcí, kde se nekoleduje a kde se nám ještě nepodařilo oslovit místní, aby zde tuto tradici obnovili,“ přiznal Provazník.

Obnovení tradice Tří králů

Každý rok se proto snaží v jedné takové obci koledování obnovit. „Letos nám vypomohou skauti z Kroměříže a jejich skupinka navštíví Honětice, malou obec mezi Zdounkami a Litenčicemi – je možné, že v novodobé historii zde ještě Tři králové nekoledovali. Snad místní obyvatele potěší koledníci natolik, že zde tato tradice zapustí silnější kořeny,“ řekl tříkrálový asistent. „Starosti nám pak dělá i Kroměříž, kde se zatím stále marně snažíme zajistit koledníky pro některé lokality, ulice a sídliště. Lidé se na nás obrací s dotazy, zda k nim alespoň letos koledníci dorazí, ale nedaří se nám uspokojit všechny tyto žádosti,“ dodal Martin Provazník.

Mezi koledníky dochází v posledních letech ke generační obměně. „Nejen, že tento trend pozorujeme, my jej i podporujeme. Koledování je poměrně náročná záležitost, nejen časově, ale i fyzicky. Někde vedoucí sami aktivně řeší své nástupnictví a předávají pomyslnou štafetu mladým rodinám s dětmi,“ prozradil Martin Provazník.

V Charitě Kroměříž proto preferují i rozdělování větších kolednických obvodů mezi více skupinek, nebo na více termínů.

„Především pro malé děti ve věku předškoláků a mladšího školního věku je přiměřené koledování v délce přibližně 1 hodiny, výjimečně déle. Pokud bychom počítali, že průměrná návštěva koledníků na jedné adrese zabere přibližně 3 minuty včetně přecházení mezi byty, tak za hodinu zvládne tato skupinka navštívit asi jen 20 domácností. To často opravdu nemůže stačit ani k celkovému pokrytí některých ne příliš dlouhých ulic,“ vysvětlil tříkrálový asistent.

Zájemci se mohou stále hlásit

V kroměřížské Charitě proto přivítají zájemce, kteří se nějaké jim blízké lokality ujmou. „Chci všechny poprosit, abychom stále neupírali své zraky na naplněnost pokladniček, byť připouštím, že onen výtěžek, ta matematická cifra bývá nakonec v médiích jediným měřítkem úspěšnosti té či oné sbírky,“ vyzval Martin Provazník. „Koledníci ale často vidí svou perspektivou ještě jiné věci, možná mnohem cennější: babičku jen stěží skrývající své slzy dojetí nad příchodem tolik očekávaných tří králů, překvapení a údiv muže, který si myslel, že k němu přece nikdo nikdy nechodí, nebo malé děti pozorující s otevřenými ústy z máminy náruče zpívající koledníky. I kdybychom nic nevykoledovali, ale udělali jen několika lidem svými návštěvami radost, tak by naše počínání mělo smysl. Je to totiž skutečná podstata charitního díla,“ dodal Provazník.

Potencionální koledníci se mohou hlásit nejpozději do poledne 12. ledna. „Oficiálně vyhlášený termín Tříkrálové sbírky je totiž stanoven až do 14. ledna, kdy je naposledy možné vyrazit s fyzickou pokladničkou mezi veřejnost,“ vysvětlil Provazník. V některých obcích a menších městech koledníci mají termín společného koledování – například v Chropyni koledníci vyjdou do ulic hromadně v neděli 7. ledna.

„Někde o termínu koledy domluveném s vedoucím místní skupinky informuje občany dokonce obecní úřad, což velmi vítáme, protože to mimo jiné posiluje bezpečnost koledníků i obyvatel. V Kroměříži však nelze takový společný termín stanovit, přinejmenším již z výše uvedených důvodů – řadu obvodů si koledníci rozdělují na více dní, nebo si plánují koledování podle volného času. Skauti například koledují obvykle v době svých pravidelných schůzek, a ty má každá družina jinak,“ připomněl Martin Provazník s tím, že pokud by ke koledování určili pouze jeden den, téměř jistě by tím řadu ochotných pomocníků odradili.

Loni vybrali 1,6 milionu korun

„Letos bych si dovolil ještě závěrem upozornit na bankovky s úzkým proužkem, jejichž platnost skončila 30. června 2022. Pokud je má někdo stále doma, může je ještě do 30. června 2024 vyměnit na pokladnách úvěrových institucí, bank, po tomto datu už jen v ČNB. Má-li však někdo doma takovou bankovku nižší hodnoty, s níž se mu nevyplatí jít na pobočku kvůli výměně, ale je ochotný darovat ji ve prospěch Tříkrálové sbírky, může tak učinit do kterékoli fyzické pokladničky,“ dodal Provazník s tím, že Charita zajistí směnu i takových neplatných bankovek a jejich hodnota bude přičtena ve prospěch sbírkového konta.

V loňské Tříkrálové sbírce vybrala Charita Kroměříž přes 1,6 milionu korun. Peníze putovaly například na pomoc lidem v nouzi. Obdobně tomu bude i letos.

Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000. A to v olomoucké arcidiecézi, čímž tak obnovili starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Pro koledníky i dárce také představuje příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.