Po půl desáté ráno a pak po poledni vyjela speciální mašina z roku 1928 zvaná Velký býček s vozy ze 40. let právě na tuto trasu. Vyprovázela ji početná skupina přihlížejících, členové historického spolku Biskupští manové a skupiny historických ostrostřelců města Kroměříže v dobových kostýmech. Biskupští manové dokonce na odjezd Velkého Býčka vypálili dvě slavnostní salvy.

VIDEO: Oslavy 140 let tratě Kroměříž - Zborovice

Zdroj: DENÍK/Jakub Omelka

Ve Zborovicích lokomotivu vítali i veřejní činitelé. Nechyběl mezi nimi ani hejtman Zlínského kraje Radim Holiš či předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček. Vlaková železnice přitahuje, jako v dobách své slávy, velkou pozornost.

VYHRAJE PARNÍ NEBO MOTOROVÁ LOKOMOTIVA?

Parní lokomotiva Velký býček, která křižovala československou železnici, byla svého času opravdovým výdobytkem doby. Dnes už odpočívá v železničním muzeu a železničáři ji „provětrají“ jen jednou za čas. Když se ale na kolejích objeví, budí velkou pozornost. A nejinak tomu bylo i v neděli.

„Pěkná byla. Raději bych jezdila tímto vláčkem,“ vyjádřil své jasné sympatie k parní lokomotivě malý Štěpánek Komínek. Na vlak bude mít trvalou vzpomínku díky vlastní fotografii. Naopak holčička Anička by dala raději přednost moderní železniční dopravě. „Byla pěkná, ale moc kouřila,“ řekla Anička.

TRAŤ ZŮSTANE ZACHOVÁNA

„Je to typická lokálka, která naštěstí ještě stále přežívá, byť je na úplném okraji zájmu,“ uvedl k trati Kroměříž – Zborovice Dominik Řihák, mluvčí spolku Kroměřížská dráha. „Na trati už nejezdí ani průvodčí, je tam specifický způsob odbavování, aby provoz byl co nejméně nákladný,“ doplnil Řihák.

Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše se ovšem v současnosti o zrušení tratě Kroměříž – Zborovice neuvažuje. „Tenkrát byla zřízená, aby vozila do cukrovaru. Dnes už slouží jinému účelu. Ale nemám žádnou informaci o tom, že by měla být zrušena. Rozhodně jsme za to, aby byla zachována. A jak říkal pan Předseda Vondráček, dnes je spíše tendence takové tratě obnovovat,“ uvedl pro Deník hejtman.

HURÁ DO VLAKOVÉHO MUZEA

Kromě lokomotivy Velký býček byla na kroměřížském nádraží k vidění i další technika. Nechyběl ani historický motorový vlak Hurvínek, který vlastní místní spolek Kroměřížská dráha. V minulých letech prošel renovací. Členové spolku Hurvínka opravili vlastními silami. Otevřeno bylo také železniční muzeum, který spolek provozuje.