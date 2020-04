Lidé se například zajímají o možnosti věnování staršího oblečení po svých dětech. Paní Alena Kdolská by zase chtěla přispět výtěžkem z aukce vlastních obrazů.

„Ráda bych věnovala do aukce dva své obrazy. Jednalo by se o díla s neutrálním námětem, aby oslovila co nejširší veřejnost. Jde o obrazy, které si získaly největší pozornost na mé výstavě konané na Václavském náměstí,“ říká Alena Kdolská. „Jsem maminkou tří dětí. Žijeme sami bez tatínka. Vím, že je to těžké. Nějaké prostředky do začátku mu snad pomohou překlenout to nejtěžší období, kterým si teď prochází,“ doufá Alena Kdolská, která si však neví rady, jak aukci uspořádat.

„I když bych ráda pomohla, netuším, na koho se mám obrátit. Jak to udělat, aby vše bylo naprosto transparentní. Navíc vůbec nemám zdání, jaký kanál pro prodej zvolit, aby byl co nejúčinnější a vybralo se co nejvíc peněz. Zda nějakou formu internetové aukce,“ zoufá si Kdolská, která doufá, že by se jeden obraz mohl prodat i za deset dvacet tisíc korun.

Starosta nabízí pomocnou ruku

Starosta obce Slavkov pod Hostýnem, odkud rodina pochází, nabízí paní Kdolské – jakož i všem ostatním – pomocnou ruku. „Vítáme samozřejmě jakoukoliv pomoc. Ať se lidé prostřednictvím emailu, telefonu či osobně na úřadě, spojí se mnou a určitě se domluvíme, jak postupovat,“ vzkazuje starosta obce Jaroslav Čačala.

„My se snažíme tatínkovi tady v tomto pomoci, protože je toho na něj mnoho,“ uvedl Čačala.

Místo školy hlídání

Přímou pomoci rodině nabízela také Kristýna Černá, která chtěla v případě potřeby pohlídat miminka. „Studuji na vysoké škole učitelství pro mateřské školky a zároveň učím ve školce v Ostravě. Kvůli pandemii onemocnění covid-19 jsem ale nyní doma a přijde mi to jako ztracený čas. Takhle bych mohla udělat něco prospěšného, co by rodině v jejich těžkých chvílích ulevilo,“ řekla Kristýna Černá.

Tragický příběh

Z narození dvojčátek se jejich rodiče neradovali dlouho. Během několika hodin se výrazně zhoršil zdravotní stav rodičky. Následkem krvácení do mozku upadla matka do kómatu a následně, i přes veškerou snahu lékařů, zemřela. Podle všeho se jednalo o vrozenou vadu. Otec dětí zůstal sám na výchovu dvojčat a tříletého syna. Obec vyhlásila sbírku, která potrvá až do února 2022.

Kam přispět

bankovní účet 123-1508070207/0100