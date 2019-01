Troják – Na Trojáku byl v sobotu viděn Yetty. Konal se tam totiž tradiční závod pro celou rodinu na běžkách Yeťty. Jeho čtvrtý ročník se velmi vydařil. Závodníci i diváci byli nadmíru spokojeni.

I maskot celého závodu Hostýnský Yetty byl spokojen. „Akce je dneska velmi vydařená. Přišla spousta lyžařů a je tu parádní atmosféra," řekl Yetty vlastním jménem Majka.

Celou trasu prý sám i na běžkách absolvoval. „Jela jsem až z Hostýna a trať byla skvěle připravená. Jelo se krásně," netajila se Majka.

Právě atmosféra na samotném startu byla prý úžasná. „Ta družnost mezi běžkaři. Přátelství a kamarádství. Nebylo to na sílu a přes krev," řekl Yetty.

Tolerance prý vydržela závodníkům po celý závod. „Navzájem si vycházeli vstříc, když viděli, že je někdo rychlejší uhnuli," podotkl maskot.

Nejneže se prý nadšeně zdravili, ale také si pomáhali. „Když někdo spadl, tak si navzájem pomáhali zase zpět na nohy," řekl Yetty Majka.

Škoda byla je podle ní toho počasí. „Mohlo nám vyjít lepší. Přes mlhu nebylo nic vidět," konstatovala Majka.

To byla podle ní velká škoda. „Hostýnská běžecká magistrála je moc hezká i co se týče scenérií a výhledů do krajiny," dodal Yetty–Majka.

Se závodem byli spokojeni i závodníci. „Trasa byla parádní. Na běžky ideální. Akorát sníh byl trošku mokrý," řekl jeden ze závodníků, Martin Šindler z Hošťálkova.

Ačkoliv je jak sám přiznává spíše sjezdový lyžař. Letos zkusil i běžky. „Jel jsem delší trasu, přímo z Hostýna. Po cestě byly zastávky. Vždy na slivovičku, na zahřátí," netajil se Šindler.

Letos se zúčastnil poprvé, ale určitě přijede prý i příště. „Jela nás celá parta, takže jsme si užili spoustu zábavy," dodal Martin Šindler.

I další běžkař-amatér si závod užil. „Pro mě byla trasa docela náročná, co se týče běžek, jsem spíš amatér," řekl

Václav Mětějíček ze Žalkovic.

Čas si však prý odvážel slušný. „Z Hostýna mi to trvalo dvě hodiny a deset minut. Je to zhruba dvanáct kilometrů, takže to není zas tak špatné," pochlubil se Matějíček.

Nejvíce se mu prý líbila přátelská atmosféra. „I na trati, když mi to nejelo, tak mi běžky namazali. Taky se o nás starali, aby jsme neumrzli. Samozřejmě nechyběli trnkové kapky," dodal Matějíček.

Autor: Vendula Pudelková