„Ta se skládá ze dvou složek - teplo se do domácnosti dostává prostřednictvím deskového výměníku a platí se tedy z jeho výkonu 400 korun za 1kW ročně. A k tomu pak 1 koruna za kWh tepla, plus DPH,“ přiblížil starosta Roštína Radovan Man. V roštínských novostavbách tak podle starosty zaplatí lidé ročně za teplo okolo 15 tisíc korun.

„Nespornou výhodou je, že to vlastní obec a cenu tak má pod kontrolou zastupitelstvo. Kdyby se tedy něco stalo, můžeme zapojit i obecní rozpočet. Navíc je to místní surovina, jejíž produkce a cena není nijak zásadně ohrožena politickým děním ve světě,“ vyzdvihl starosta a dodal, že ročně v Roštíně spotřebují asi 1500 tun slámy, kterou kupují převážně od místních zemědělců.

Další firma jim pak slámu lisuje.

„Dříve jsme si slámu během žní sami vozili a všechnu si ji také lisovali. Časem jsme od toho ale ustoupili, protože to bylo náročné a my jsme potřebovali využít pracovníky spíše v údržbě. Takže si to nyní necháváme dovážet v podstatě na klíč,“ popsal Radovan Man.

K provozu stačí dva pracovníci

Momentálně v Bioenergetickém centru pracují dva lidé. „Je tam vedoucí a potom mechanik – údržbář. Dneska už je to ale všechno natolik zautomatizované, že kdyby nastala porucha, přijde vedoucímu sms zpráva i se stupněm varování a pokyny, co je třeba udělat,“ přiblížil starosta.

Slámu spalují devět měsíců v roce. „Topíme od 1. září celou topnou sezonu až do května. Nevýhodou je, že ta technologie neumožňuje, abychom začali topit a po týdnu vyhasli. Jakmile jednou zahájíme sezonu, tak musíme topit až do konce,“ poznamenal starosta.

Náklady pokryly z většiny dotace

Zbylé tři měsíce se pak věnují potřebné údržbě, revizím a kontrolám.

„Je potřeba, aby lidé měli kombinovaný bojler a v letních měsících si pak mohli jednoduše přepnout teplou vodu na elektřinu,“ vysvětlil roštínský starosta s tím, že na centrální teplo je v obci napojeno asi 90 procent domácností.

Projekt na stavbu Bioenergetického centra se začal připravovat v roce 1995. Postaveno bylo o pět let později. Centrum vyšlo na 105 milionů korun a zkušební provoz zahájilo v březnu 2002. Náklady na stavbu pokryly z 87 procent dotace ze Státního fondu životního prostředí, Rakouska, Dánska, Holandska a zbylou část zaplatila obec.