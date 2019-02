BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HOLEŠOV - Firma TON chce soustředit veškerou výrobu židlí do moderního hlavního závodu v Bystřici pod Hostýnem. Závod v Holešově, kde se nyní vyrábí asi desetina celkové produkce židlí, tak ve druhém pololetí postupně opustí zhruba 160 lidí. Část z nich se ale přesune do hlavního závodu. Kolik jich bude, podnik zatím neví.

Firma, která nyní zaměstnává asi 1500 lidí, si podle generálního ředitele Petra Josinka od tohoto kroku slibuje snížení fixních nákladů a zvýšení produktivity práce.

Holešovský závod se bude nadále specializovat na zpracování bukové kulatiny pro výrobu dýh a lisování tvarových překližek a překližkových dílů.

Firma TON, která patří k předním výrobcům nábytku z ohýbaného dřeva, v posledních třech letech investovala do závodu v Bystřici pod Hostýnem více než 120 milionů korun. Peníze směřovaly jak do výrobních prostor, tak do výrobních technologií.

Představenstvo společnosti proto rozhodlo o koncentraci výroby židlí do tohoto závodu. Podle Josinka jde o další krok ke zvýšení konkurenceschopnosti při prodeji výrobků společnosti na náročných zahraničních trzích.

Nyní míří asi 75 procent produkce podniku do více než čtyřiceti zemí celého světa. V České republice má společnost šestnáct podnikových a množství smluvních prodejen. Jen letos otevřela dvě podnikové prodejny.

Firma, která patří k největším zaměstnavatelům ve Zlínském kraji, loni utržila za prodej vlastních výrobků a služeb 973 milionů korun, o rok dříve to bylo přibližně o dvě procenta méně.

Čistý zisk firma meziročně zvýšila z asi 11,3 milionu na 43,8 milionu korun. Největším akcionářem firmy TON je s více než 57 procenty společnost Koryna nábyte