I dospělí lidé často hazardují se životem neuváženým jednáním na kolejích. Děti a mládež učí zdravé opatrnosti zvláštní vlak.

Nedávno stála právě nepozornost život mladíka na Kroměřížsku, který zřejmě se sluchátky na uších vešel do kolejiště. V Kunovicích na Slovácku srazil mladého muže rychlík nedaleko přejezdu minulý týden. I na sousedním Prostějovsku pod koly vlaku zahynula šestnáctiletá dívka.

Narůstající počet podobných neštěstí stál za rozhodnutím vypravit takzvaný preventivní vlak.

Projekt s názvem Preventivní vlak bezpečné železnice má již 19 let za úkol zejména mládež od 14 až 19 let poučit o bezpečném chování na kolejích. Na zlínské nádraží přijel tento vlak včera a bude tam ještě i dnes. Děti se v něm mimo jiné dozvědí, že brzdná dráha rozjetého vlaku je 0,5 až 1 km.

„To je jako délka 5 fotbalových stadionů za sebou,“ říká Miroslav Matuš, vrchní inspektor odboru šetření mimořádných událostí Správy železniční dopravní cesty. Navíc, rozpoznat osobu na takovou vzdálenost je i za ideálních podmínek nemožné. „I když strojvedoucí brzdí, ví, že ke střetu dojde,“ uvedl Miroslav Matuš.

Podle něj například lidé, kteří přecházejí koleje v místech, která k tomu nejsou určena nebo vstupují do kolejiště s pocitem, „že to stihnou“, riskují.

To nedáš! varují ve vlaku

Na kolejích zlínského nádraží zastavil ve středu ráno nezvyklý vlak. Má název preventivní a jeho úkolem je ukázat žákům ze základních škol a studentům středních škol a učilišť rizika spojená s nerozvážným riskováním, nepozorností a taky někdy falešným frajerstvím na kolejích a vlakových přejezdech.

Ve Zlíně bude preventivní vlak stát ještě i dnes, poté se přesune do Otrokovic, kde ho mladí lidé budou moci navštívit v pondělí. Poslední zastávkou bude Kroměříž, 18. a 19. září.

Projekt s názvem Preventivní vlak bezpečné železnice funguje již devatenáct let. Za tu dobu jej navštívilo více než 23 tisíc dětí z celé České republiky.

PŮSOBIVÉ PŘÍBĚHY JSOU PODLE SKUTEČNOSTI

„Součástí cesty preventivního vlaku Zlínským krajem bude zároveň premiéra nového filmu To nedáš! 2, na jehož vzniku se podílely České dráhy (ČD) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC),“ uvedla za ČD tisková mluvčí Vanda Rajnochová.

Podle ní tak půjde o vůbec první představení tohoto snímku veřejnosti.

„Film seznamuje se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí. Jde oproti prvnímu dílu o velmi emotivní a působivý snímek, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných událostí na železnici v posledních letech, ve kterých figurovali právě mladí lidé,“ popsala autorka snímku Elen Máteová z ČD.

Podle Michala Štěpána, náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu ČD, je projekt, který se v minulých letech osvědčil, společným dílem ČD, SŽDC a ČD Cargo.

„Klademe důraz na to, aby se dostal do co nejvíce měst a obcí v republice,“ uvedl Štěpán.

„Náš společný záměr je pak působit na mladou generaci lidí a děti v oblasti základů bezpečného chování v prostoru železnice a dodržování bezpečnostních pravidel,“ vysvětlil cíl projektu.

Podle autorů akce v průměru ročně zemře na železnici v republice osmnáct dětí a dvacet je těžce zraněno.

„Když to děti tady vše vidí přímo, reagují daleko lépe, než kdybychom jim to jen říkali. Odchází tak plny dojmů. Doufejme, že se z toho poučí. To je také cílem projektu,“ doplnila Elen Máteová.