Součástí e expozice unikátních archeologických artefaktů, kterou si může široká veřejnost v metropoli Slovácka prohlédnout do 22. září, je kupříkladu 50. tisíc let starý pěstní klín z jeskyně Kůlna v Moravském krasu.

Vzácná je také soška sedící těhotné ženy z prstního článku mamuta z Předmostí u Přerova-Skalka, vytvořená 30 tisíc let před naším letopočtem.

O 15 tisíc let mladší je dýka z koňské dolní čelisti, zdobená rytinami hlav tří koní, která byla nalezena v jeskyni Pekárna v Moravském krasu.

K vidění je v expozici mladší soška ženy z let 4300 až 4100 před naším letopočtem, známá jako Venuše z Hlubokých Mašůvek na Znojemsku.

Návštěvník výstavy se může vydat na malou procházku prastarým uměním, navštíví pravěkou jeskyni s malbami, se zatajeným dechem může sledovat nápaditost a řemeslný um šperkařů doby bronzové nebo laténsko-keltské.

„Šperky jsou srovnatelné s dílem dnešních umělců. Nejedna žena by se jimi dnes určitě ozdobila. Vzala by si i model malované tašky, 4600 – 4300 let př. n. l. Taška je okrášlena plastickou rytou i malovanou výzdobou. Zmíněné předměty jsou jedinečné, designově vybroušené, nadčasové, mající velkou historickou hodnotou a obrovský šarm,“ přiblížila jen některé z vystavených exponátů, které si návštěvník s pravěkem nespojí, autorka výstavy a archeoložka Dana Menoušková ze Slováckého muzea.

Výstava vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, předměty zapůjčily také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Městské muzeum a galerie Holešov. Na výstavě se podílelo i Jihomoravské muzeum ve Znojmě zápůjčkou bezpečnostní vitríny.

„S jistou dávkou nadsázky můžeme říci, že přivážíme Velké umění do nevelkého města. Jedinečnost i křehkost předmětů nedovoluje jejich časté vystavení, a tak po skončení výstavy budou předměty opět uloženy do trezorových prostor, což je dalším z důvodů, proč by si lidé tuto výstavu neměli nechat ujít,“ zve do expozice Dana Menoušková.

Vernisáž umocnil písničkami pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad, pod taktovkou sbormistra Filipa Macka.