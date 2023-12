Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí; archivní foto | Foto: se svolením pořadatele

SLOVÁCKO

Vánoční benefiční koncert pro Charitu

Kdy: 26. prosince od 15 hodin

Kde: V uherskohradišťském kostele sv. Františka Xaverského

Za kolik: Dospělí 150 Kč, ZTP a důchodci 70 Kč, děti do 15 let zdarma.

Proč přijít: Na podporu Domácího hospice Antonínek bude věnován výtěžek vánočního benefičního koncertu cimbálové muziky Kunovjan a smíšeného komorního sboru Chorus Castelli působícího při ZUŠ Uherské Hradiště, který se uskuteční na Štěpána, 26. prosince od 15 hodin v uherskohradišťském kostele sv. Františka Xaverského.

Je to jedna z krásných možností jak se zklidnit, zastavit a prostřednictvím hudby se nechat harmonizovat a opečovat. Možno přitom sdílet vzácný čas s někým ze svých blízkých, a možná i přehodnotit co v zběsilém tempu života už nemá místo a lze to opustit a díky benefici v sobě rozvíjet laskavost a štědrost.

Vánoční benefiční koncert pro Charitu v kostele sv. Františka XaverskéhoZdroj: se svolením pořadatele

Betlém v KOVOZOO v životní velikosti

Kdy: Až do 7. ledna od 16 hoodin

Kde: KOVOZOO Staré Město

Za kolik: Děti do 3 let zdarma, 3-15 let 120 Kč, dospělí 150 Kč, rodina 2+2 470 Kč, 2+3 580 Kč. Proč přijít: Nevěříte, že i železný šrot může být krásný? Unikátní dřevo-kovový betlém tvoří postavy i zvířata v životní velikosti vyrobená z odpadního železa. Betlém je vánoční klasika v KOVOZOO…ale tak trochu jinak, jak už je u nás zvykem. Unikátní dřevo-kovový betlém v životní velikosti bude až do 7. ledna 2024 opět k vidění v areálu KOVOZOO. Zvířata jsou vyrobená ze železného šrotu, lidské postavy vyřezány ze dřeva. A to vše je dodekorováno tím, co jsme našli na smetišti. K tomu navíc vánoční výzdoba z recyklovaných materiálů. Magnetem Kovozoo ve Starém Městě je dřevo-kovový betlémZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

Výstava Svátky betlémské hvězdy

Kdy: Až do neděle 11. února

Kde: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Borodě

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Celkem 66 kusů betlémů, některé pouze s betlémskou rodinou, jiné i s více než 470 figurami, jsou ukázkou zručnosti a trpělivosti tvůrců, kteří výrobou strávili stovky až tisíce hodin svého času. Vystavené betlémy jsou zapůjčeny z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Bojkovska. Ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jsou tam soubory betlémů z papíru, těsta, dřeva, kukuřičného šustí, aj., převážně z Uherskobrodska, o celkovém počtu více než 600 figur. Sbírka zahrnuje současnou tvorbu lidových výrobců, ale také ručně malovaný třebíčský betlém z roku 1938, který byl jen pár let vystaven v dominikánském klášteře v Uherském Brodě a již v roce 1944 darován muzeu.

Celkem 34 betlémů na výstavu zapůjčili manželé Alena a Bohumír Mahdalovi z Uherského Brodu. V krásné rodinné sbírce mají více než 150 kusů jeslí a betlémů a každoročně od září do února je možno všechny vidět v jejich domácí expozici. V historii neznámý, ale v současnosti dětmi velmi oblíbený pohyblivý betlém z Lega zapůjčil Petr Sedlář.

Krásnou tečkou zapůjčených předmětů je rodinná sbírka retro předmětů Davida Staufčíka a Magdalény Ďurďové, která obsahuje snad již tisíce drobností, ze kterých nám alespoň zlomek poskytli k oživení vzpomínek na Vánoce z doby nedávno minulé.

Výstava Svátky betlemské hvězdyZdroj: archiv Muzea J. A. Komenského

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea

Kdy: Do 11. února 2024

Kde: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

Za kolik: Neuvedeno Proč přijít: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích. Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude

Kdy: Do 4. února 2024

Kde: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče.

Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzeaZdroj: Deník/Pavel Bohun

ZLÍNSKO

Štědrý den na Hradě Brumov-Bylnice

KDY: 24. prosince 11 – 15 hodin

KDE: Hrad Brumov-Bylnice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Štědrý den na hradě aneb zkraťte si čekání na Ježíška procházkou na hradní vrchol. Před příchodem Ježíška si můžete udělat procházku na brumovský hrad mezi 11 a 15 hodinou. Zahřát se můžete svařákem, punčem, vínkem nebo čajíkem pro děti a nebude chybět ani nějaký mls pro děti. Od 13 hodin se můžete těšit na tradiční koledy od zpěváků z Brumovjanky. Retro výstava v Brumově-BylniciZdroj: se svolením pořadatele

Výstava Loop – mladí čeští skláři

KDY: 22.prosince - 16. února 13-17 hodin

KDE: Galerie Václava Chada, Zámek Zlín

ZA KOLIK: 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Deset českých designérů – absolventů ateliéru Sklo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, představí svou tvorbu na společné výstavě LOOP ve výstavních sálech Hedvika Galerie Václava Chada.

LOOP, název výstavy, je odkazem na cyklení, opakování se a nového začínání, které je zároveň principem vzdělávání na vysoké škole. Ambicí výstavy je prezentace práce vybraných absolventů ateliéru. Ti navazují na své studium a v průběhu let se stali osobitými autory ve světě současného umění a designu. Pestrost a různorodost přístupů, která je přirozeností ateliéru, se v jejich práci rozvinula do nečekaných vizuálních zážitků.

Výstava Loop – mladí čeští sklářiZdroj: se svolením pořadatele

Adventní Zlín

KDY: 22.-23. prosince

KDE: Náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bohatý kulturní program v centru Zlína. Lidé si na náměstí Míru mohou zpříjemnit čekání na Ježíška setkáním s přáteli a u punče se naladit na vánoční atmosféru. Ozdobené dřevěné domečky nabízí voňavý punč, svařák, kávu, medovinu, mošty a další alko i nealko nápoje doplněné tradičním občerstvením jako jsou halušky, francouzské brambory, bramboráky, klobásky, trdelníky, langoše, různé cukrovinky a mnoho dalšího. Nechybí ani stánky s řemeslnými výrobky a vánočním sortimentem. Punč za 55, langoš za 120. Kolik stojí občerstvení na vánočních trzích ve Zlíně pátek 22. 12.

15.00 Doubravjánek: Živý betlém

15.00 Den s Korunkou Luhačovice

15.00 Betlémské světlo na náměstí s Charitou

17.00 Bára Basiková a F-DUR Jazzband

19.00 Páteční „Stodolotéka" – DJ Mráz sobota 23. 12. 10.00 Live DJ

13.00 Avion Big Band Zlín neděle 24.12. Štědrovečerní zpívání s Kašavou

Zpívání koled se souborem Kašava. Hudební nástroje a zvonečky s sebou jsou vítány. Tradiční štědrovečerní zpívání - Valašský soubor KašavaZdroj: Deník/Jan Karásek

Koncert pěveckého sboru Radost

KDY: 26. prosince od 15 hodin

KDE: kostel Narození Panny Marie ve Štípě

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít vánoční pohodu a možná si i zazpívat.

Živý Betlém

KDY: 26. prosince od 16 hodin

KDE: náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Po dvouleté pauze se koná 11. ročník Živého Betléma. Tradičně nás čeká příběh o narození Ježíše Krista, kdy jednotlivé biblické postavy ztvární ochotníci z farnosti; hudební doprovod a zpěv zajistí farní schola složená z řad dětí a dospělých. Těšit se můžete na zhruba půlhodinové divadelní představení provázené tradičními českými koledami a ani letos nebudou chybět živé ovečky. Živý betlém.Zdroj: Deník/archiv

Vánoční koncert

KDY: 26. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše v Malenovicích

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční vánoční zpívání

Retro výstava vánočních ozdob

KDY: 1.prosince – 14. ledna 8-16 hodin

KDE: Městské muzeum a informační centrum Brumov-Bylnice

ZA KOLIK: 50 korun (snížené vstupné 30, rodinné 120 korun)

PROČ PŘIJÍT: Přes 600 vánočních ozdob, betlémy, historické vánoční kolekce, salonky, stromečky,.. to vše a ještě více si můžete prohlédnout v přízemí městského muzea a infocentra při "Retro výstavě vánočních ozdob a dekorací". Součástí výstavy jsou také rukodělné dílničky, kde si můžete vyrobit svoji vlastní slaměnou nebo macramé ozdobu na stromeček a vytvořit vlastní vánoční pohlednici.

Ve II. patře Městského muzea si mimo jiné můžete v nové městské galerii prohlédnout výstavu fotografií: Od adventu po fašanky. Výstava přibližuje největší milníky zimního období – advent, obchůzku tajemných bytostí Lucií, dobu vánoční, svátek Tří králů a masopust. V relativně krátkém časovém úseku zhruba tří měsíců se tak vystřídají období pokání, veselí, pokory a času příprav na 40 denní půst.

KROMĚŘÍŽSKO

Kino Nadsklepí v Kroměříži

KDY: sobota 23. prosince

KDE: Kino Nadsklepí

ZA KOLIK: Wonka – základní vstupné 150 korun; Louskáček – základní vstupné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Kdo si chce zkrátit čekání na Ježíška, může ještě v sobotu 23. prosince vyrazit do kroměřížského kina Nadsklepí. Promítat se bude od 15 hodin film Wonka, který jezaložen na výjimečné postavě, která je ústřední postavou knihy „Karlík a továrna na čokoládu“ a vypráví podivuhodný příběh o talentovaném Willy Wonkovi, který se s očima dokořán ocitne v centru světa čokolády. Od 18 hodin je pak v plánu baletní vystoupení Louskáček. Čajkovského hudba doprovází Klárku a jejího začarovaného Louskáčka v boji proti Myšímu králi i při návštěvě Cukrové víly v Království sladkostí. Milovaná inscenace od Petera Wrighta pro Královská balet přináší tradiční pohádkové motivy i velkolepý tanec této baletní klasiky pro celou rodinu. Více informací je na webových stránkách Domu kultury.

Kluziště na Hanáckém náměstí

KDY: denně od 9 do 20 hodin (na Štědrý den od 9 do 16 hodin)

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024.

Plavecký bazén v Kroměříži

KDY: od 11 do 20 hodin (24. a 25. prosince zavřeno)

KDE: Kroměříž, Obvodová

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Kdo chce prožít vánoční svátky aktivně, může si vyrazit zaplavat do bazénu v Kroměříži. V ceně základního vstupného je hodina plavání plus patnáct minut na převlečení.

Umění je stav duše XIII

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin (24. a 25. prosince zavřeno)

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie.

Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů. Výstava Umění je stav duše v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin (24. a 25. prosince zavřeno)

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.

Výstava Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

VALAŠSKO

Česká mše vánoční

KDY: pátek 22. prosince v 17 a 19 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, kostel Nejsvětější Trojice

ZA KOLIK: 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvnická sezona kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí už sice pro letošní rok skončila, přesto se objekt pod správou Muzea regionu Valašsko otevře ještě jednou otevře veřejnosti. V pátek 22. prosince se zde v 17 a v 19 hodin uskuteční oblíbený adventní dvojkoncert České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Tradiční akce, kterou společně pořádají Muzeum regionu Valašsko a Pěvecký sbor Hedvika, slibuje úžasný hudební zážitek v jedinečném prostředí památkově chráněného objektu okořeněný kouzelnou atmosférou blížících se Vánoc.

Vystoupí ženský pěvecký sbor Hedvika, Mužský pěvecký sbor Beseda, žáci a pedagogové ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a další hosté. Diriguje Marie Stromšíková. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí; archivní fotoZdroj: se svolením pořadatele

Poutníci

KDY: pátek 22. prosince od 17 hodin

KDE: Vsetín, náměstí Svobody

ZA KOLIK: bez vstupného

PROČ PŘIJÍT: Koncert legendární country a bluegrassové kapely Poutníci, která na české hudební scéně působí už půl století, bude součástí programu akce Veselé vánoční hody. Ta v předvánočním týdnu vedle každodenních hudebních vystoupení nabízí také jarmark či Dětské vánoční městečko, v němž mohou návštěvníci zakoupením výrobků dětí podpořit dobrou věc.

Brněnská country a bluegrassová kapela Poutníci.Zdroj: se svolením pořadatele

Zpívání koled se souborem Vsacan

KDY: sobota 23. prosince od 17 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Předvečer Štědrého dne patří v největším valašském městě Vsetíně už tradičně zpívání koled společně se všemi složkami domácího folklorního souboru Vsacan a za doprovodu souborové cimbálové muziky. Jinak tomu nebude ani letos. Folklorní soubor Vsacan oslavil v sobotu 17. listopadu 2018 při galaprogramu 75. výročí založení.Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Vánoce s Rožnovankou

KDY: pondělí 25. prosince od 15 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK:

PROČ PŘIJÍT: Dechová hudba Rožnovanka navazuje na svou dlouholetou tradici a na Boží hod zahraje posluchačům na rožnovském Masarykově náměstí známé i méně známé vánoční písně a koledy.