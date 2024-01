Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ledové sochy na Pustevnách | Video: DENÍK/Jan Karásek

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

SLOVÁCKO

Děkanátní ples

KDY: V sobotu 13. ledna od 19.30 hodin

KDE: Sál společensko kulturního centra ve Starém Městě

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: K tanci a poslechu hraje Staroměstská kapela, CM Bálešáci a skupina Trinom. Občerstvení a tombola zajištěny.

Víkendové tipy Slováckého deníkuZdroj: archiv pořadatele

Beseda s hlavním kaplanem Armády ČR Jaroslavem Kníchalem KDY: V sobotu 13. ledna od 15 hodin

KDE: Velký sál OÚ v Hradčovicích

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Beseda bude s plukovníkem Generálního štábu České armády P. Jaroslavem Knichalem, ICLic, který je hlavním kaplanem Armády ČR.

Slovácké pressfoto Ohlédnutí 2023 v kině Hvězda

KDY: Do 7. února

KDE: Foyer a kavárna kina Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: 18. ročník neformálního ního „slováckého pressfota“ – bilanční fotografické výstavy

Nenechte si ujít. Slovácké pressfoto Ohlédnutí 2023 nabízí fotografie 73 autorů a autorekZdroj: Deník/Pavel Bohun

Nenechte si ujít. Slovácké pressfoto Ohlédnutí 2023 nabízí fotografie 73 autorů

Výstava Svátky betlémské hvězdy KDY: Až do neděle 11. února

KDE: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Borodě

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Celkem 66 kusů betlémů, některé pouze s betlémskou rodinou, jiné i s více než 470 figurami, jsou ukázkou zručnosti a trpělivosti tvůrců, kteří výrobou strávili stovky až tisíce hodin svého času. Vystavené betlémy jsou zapůjčeny z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Bojkovska. Ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jsou tam soubory betlémů z papíru, těsta, dřeva, kukuřičného šustí, aj., převážně z Uherskobrodska, o celkovém počtu více než 600 figur. Sbírka zahrnuje současnou tvorbu lidových výrobců, ale také ručně malovaný třebíčský betlém z roku 1938, který byl jen pár let vystaven v dominikánském klášteře v Uherském Brodě a již v roce 1944 darován muzeu.

Celkem 34 betlémů na výstavu zapůjčili manželé Alena a Bohumír Mahdalovi z Uherského Brodu. V krásné rodinné sbírce mají více než 150 kusů jeslí a betlémů a každoročně od září do února je možno všechny vidět v jejich domácí expozici. V historii neznámý, ale v současnosti dětmi velmi oblíbený pohyblivý betlém z Lega zapůjčil Petr Sedlář.

Krásnou tečkou zapůjčených předmětů je rodinná sbírka retro předmětů Davida Staufčíka a Magdalény Ďurďové, která obsahuje snad již tisíce drobností, ze kterých nám alespoň zlomek poskytli k oživení vzpomínek na Vánoce z doby nedávno minulé. Výstava Svátky betlemské hvězdyZdroj: archiv Muzea J. A. Komenského

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun

Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka představil jeho přítel Arnošt Goldflam

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude

KDY: Do 4. února 2024

KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče. Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzeaZdroj: Deník/Pavel Bohun

VALAŠSKO

Novoroční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů

KDY: neděle 14. ledna od 17 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury, velký sál

ZA KOLIK: od 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín bude v neděli 14. ledna od 17 hodin koncertovat ve velkém sále Domu kultury ve Vsetíně. Ve slavnostním programu novoročního koncertu zazní výběr z nejznámějších děl skladatele Bedřicha Smetany. Koncertem zlínského orchestru bude rovněž zahájen Rok české hudby, který připadá na každý rok končící číslem čtyři.

„Program novoročního koncertu nabídne tři tance z opery Prodaná nevěsta a také čtyři symfonické básně z cyklu Má vlast – Vyšehrad, Vltava, Šárka a Z českých luhů a hájů,“ přiblížila program složený z děl Bedřicha Smetany produkční z Domu kultury Eva Hennelová.

Zlínskou filharmonii bude ve slavnostní večer řídit její šéfdirigent Robert Kružík, který patří k nejmladší generaci českých dirigentů a filharmonii vede od roku 2021.

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.Zdroj: se svolením DK Vsetín

Novoroční koncert ve Vsetíně nabídne Smetanovo dílo v podání zlínské filharmonie

Big Man James Band (UK/IT) KDY: neděle 14. ledna od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 200 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poprvé v Česku se v neděli 14. ledna představí skvělá bluesová kapela, kterou tvoří Big Man James (Giacomo Cassoni – zpěv a kytara), Little B (Michele Zanoni – basová kytara) a Emanuele Corbellini (bicí). Vystoupí na Malé scéně za oponou ve Valašském Meziříčí.

Kapela vydala EP My Clouds (2017) a své první album Another (2018). Tato práce byla recenzována na různých portálech a v časopisech jako Il Blues, Rockon.it, Buscadero, Blues Magazine, Baoblog-RocknRoll398, Rootshigway a Highwayitaly.

V říjnu 2019 bylo Big Man James Trio vybráno jako jeden z finalistů Italian Blues Challenge. V roce 2020 vydali populární singl Beyourself.

Kapela také hrála na různých důležitých bluesových festivalech a jako předkapela velkých hvězd. V dubnu 2022 skupina vydala nové EP Step Into the Real Life. Big Man James Band (UK/IT) vystoupí na Malé scéně za oponou ve Valašském Meziříčí v neděli 14. ledna 2024Zdroj: se svolením pořadatele 1/6 Zdroj: se svolením pořadatele Big Man James Band (UK/IT) 2/6 Zdroj: se svolením pořadatele Big Man James Band (UK/IT) 3/6 Zdroj: se svolením pořadatele Big Man James Band (UK/IT) 4/6 Zdroj: se svolením pořadatele Big Man James Band (UK/IT) 5/6 Zdroj: se svolením pořadatele Big Man James Band (UK/IT) 6/6 Zdroj: se svolením pořadatele Big Man James Band (UK/IT) vystoupí na Malé scéně za oponou ve Valašském Meziříčí v neděli 14. ledna 2024

Ledové sochy na Pustevnách

KDY: od soboty 13. ledna do neděle 4. února

KDE: Prostřední Bečva, Pustevny, Beskydy

ZA KOLIK: 100 Kč, ZTP/P 50 Kč, děti do 10 let zdarma, s jízdenkou na lanovku zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se podívat od soboty 13. ledna do neděle 4. února na výstavu ledových soch na Pustevnách. Zkušení sochaři zde opět vytvoří neuvěřitelná díla, která každoročně lákají návštěvníky ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Úžasná ledová podívaná je letos zaměřena na téma Noemova archa.

Organizátoři doporučují dorazit na výstavu lanovkou z obce Trojanovice – jízdenka na lanovku totiž opravňuje k volnému vstupu do obou výstavních stanů. Otevírací doba stanů bude denně od 9.00 do 16.30. Více informací na www.pustevny.cz.

Ledové sochy na Pustevnách v Rožnově pod Radhoštěm. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Kompot (Divadlo Schod) KDY: pátek 12. ledna od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Společenský dům

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

PROČ PŘIJÍT: Večer plný skečů, písní a srandy v podání členů souboru Divadla Schod z Valašského Meziříčí. „Tentokrát jsme se rozhodli konkurovat všem kulinářským pořadům, které se na nás hrnou ze všech médií,“ říkají členové divadla s tím, že připravili ochutnávku tematicky různorodých scének ze své kuchyně. Výsledný „Kompot“ okoření písničky v podání divadelní kapely. Představení Kompot v podání Divadla Schod ve Společenském domě v Rožnově pod Rahoštěm - plakát.Zdroj: se svolením pořadatele 1/7 Zdroj: se svolením pořadatele Divadlo Schod z Valašského Meziříčí. 2/7 Zdroj: se svolením pořadatele Představení Kompot v podání Divadla Schod ve Společenském domě v Rožnově pod Rahoštěm - plakát. 3/7 Zdroj: se svolením pořadatele Představení Kompot v podání Divadla Schod z Valašského Meziříčí. 4/7 Zdroj: se svolením pořadatele Představení Kompot v podání Divadla Schod z Valašského Meziříčí. 5/7 Zdroj: se svolením pořadatele Představení Kompot v podání Divadla Schod z Valašského Meziříčí. 6/7 Zdroj: se svolením pořadatele Představení Kompot v podání Divadla Schod z Valašského Meziříčí. 7/7 Zdroj: se svolením pořadatele Představení Kompot v podání Divadla Schod ve Společenském domě v Rožnově pod Rahoštěm - plakát.

Jan František Kovář: obrazy – plastiky – smalty

KDY: do 18. února

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, zámek

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Výstava připomínající 75. narozeniny a dílo známého rožnovského výtvarníka J. F. Kováře. Výtvarník s širokým tvůrčím záběrem vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační grafika a výtvarnictví (1966–1970). Po celý svůj profesní život vyučoval na základních uměleckých školách v regionu: ve Valašském Meziříčí a poté v Rožnově pod Radhoštěm.

Vedle volného umění (malby, kresby, grafiky, koláže, uměleckého smaltu, tvorby objektů, asambláží či keramických plastik) se zabýval se také užitou tvorbou – grafickým designem, ilustracemi, dekorováním skla rytou kresbou a realizacemi do architektury (vitrážemi aj.).

Ve své výtvarné tvorbě reflektoval témata spjatá zejména s judaismem, ale také s lidovými zvyky Valašska, erotikou, pop kulturou či krajinou. Od roku 1970 byla jeho díla zastoupená na desítkách výstav a uměleckých přehlídek doma i v zahraničí. Mimo jiné jsou jeho výtvory vystaveny např. v terezínském Muzeu ghetta, jeruzalémském památníku Jad va-Šem či Knesetu (parlamentu) a na radnici v Tel Avivu.

Výstava děl Jana Františka Kováře na zámku ve Vsetíně potrvá do 18. února 2024.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Perníkářství na Valašsku KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

ZLÍNSKO

Výstava Loop – mladí čeští skláři

KDY: 22.prosince - 16. února 13-17 hodin

KDE: Galerie Václava Chada, Zámek Zlín

ZA KOLIK: 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Deset českých designérů – absolventů ateliéru Sklo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, představí svou tvorbu na společné výstavě LOOP ve výstavních sálech Hedvika Galerie Václava Chada.

LOOP, název výstavy, je odkazem na cyklení, opakování se a nového začínání, které je zároveň principem vzdělávání na vysoké škole. Ambicí výstavy je prezentace práce vybraných absolventů ateliéru. Ti navazují na své studium a v průběhu let se stali osobitými autory ve světě současného umění a designu. Pestrost a různorodost přístupů, která je přirozeností ateliéru, se v jejich práci rozvinula do nečekaných vizuálních zážitků.

Výstava Loop – mladí čeští sklářiZdroj: se svolením pořadatele

Fenomen dlouhověkosti KDY: 13.- 14. ledna

KDE: Galerie Desítka, Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: 500 (online vstup) – 3800 korun (celovíkendový vstup)

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník Festivalu zdraví představí soubor přednášek a diskuzí, jak se dostat do fyzické a duševní pohody. V průběhu celého víkendu budou mít návštěvníci příležitost nahlížet na fenomeny z oblasti zdraví a pozitivního myšlení. Lektoři povedou dialog o propojování, spolupráci a hledání cest, jak si každý může udržet vysoký věk ve zdraví a výborné kondici. A to skrze přijetí zodpovědnosti za své tělo, myšlenky i emoce. Na Fenomenu dlouhověkosti vystoupí zkušení lektoři, odborníci a známé osobnosti. Návštěvníci se mohou těšit na Jaroslava Duška, Vladimíra Rychlíka, Josefa Šálka, Helenu Máslovou, Terezu Winklerovou a spoustu dalších mistrů svého oboru.

Festival IQ Play ve Zlíně

KDY: 8. - ledna až 6. února 8-17 hodin|

KDE: Kolektivní dům, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun, rodinné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: 8. ročník putovního Festivalu IQ Play nabídne malým i velkým k vyzkoušení vzdělávací hry a hračky, které pobaví, ale zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Sál Kolektivního domu se promění hernu chytrých her a hraček. Největší část budou tvořit deskové a společenské hry velkých českých i zahraničních výrobců a zajímavé hlavolamy. Jako každý rok organizátoři chystají také mnoho novinek. Kreativita bude podpořena velkým množstvím nejrůznějších designových stavebnic. Pro nejmenší děti se chystají různé logické skládačky.

Festival IQ Play ve ZlíněZdroj: archiv pořadatele

Berani Zlín – HC Zubr Přerov KDY: 13. ledna od 17:30

KDE: Trinity Bank Aréna Luďka Čajky, Zlín

ZA KOLIK: 110 – 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Chance liga ve svém 38. kole nabídne souboj domácích Beranů s přerovskými Zubry. Zlínští hokejistéZdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

KROMĚŘÍŽSKO

Plesová sezona je tady. Podívejte se, jaké plesy se chystají v Kroměříži a okolí

Wedding and Fashion Show

KDY: sobota a neděle od 10 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Dva dny plné nejen svatebních šatů, obleků, prstenů, svatebních dodavatelů, svatebních míst, ale také módních návrhářů s jejich originálními kreacemi nabídne během tohoto víkendu kroměřížské výstaviště. Na své si tak přijdou nejen snoubenci, ale i všichni fanoušci módy. Návštěvníci budou moci ochutnat dorty, víno, vyzkoušet si líčení, rozhodnout, který z floristů nazdobil nejkrásnější slavobránu a uvázal nejhezčí svatební kytici. Otevřené a nazdobené budou i tématické zahrady a na Rynku bude čekat i svařák zdarma. Pánové se mohou těšit zase na lahodné pivo, i gastro zážitek, veterány i barbera v akci a mnoho dalšího.

Wedding show. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Karásek Jan

Kluziště na Hanáckém náměstí KDY: denně od 9 do 20 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je od pátku 8. prosince v provozu.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Umění je stav duše XIII

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie.

Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů.

Výstava Umění je stav duše.Zdroj: Valentíková Martina