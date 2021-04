Na děti čekalo před vyučováním testování na onemocnění covid-19. Podle oslovených učitelů jej žáci zvládli na výbornou.

„Měli ze začátku možná trochu strach, ale když viděli, že to nic není, tak to z nich úplně spadlo,“ řekla učitelka prvňáčků kroměřížské základní školy Slovan.

Těm nejmenším dětem pedagogové s prováděním testů pomáhali.

„Bylo to v pohodě. Není se čeho bát. Na testech jsem byl už v minulosti,“ svěřil se malý Vojtíšek, když čekal na výsledek testu. Nakonec byl test negativní. Pedagožka výsledek zapsala, malý Vojta mohl na vyučování. „Prvák sám testy nezvládne. To už jsme si vyzkoušeli. Nepomůže ani video,“ podělil se o první zkušenosti z testování David Klimek, pověřený řízením ZŠ Slovan v Kroměříži.

MANUÁL PŘIŠEL POZDĚ

Podle Klimkových slov proběhlo u nich ve škole testování bez problémů. „Manuál jsme dostali až ve středu večer. Vzhledem k jeho obsáhlosti to bylo pozdě. K antigenním testům jsme pak museli ještě ve čtvrtek narychlo shánět držáčky. Bez nich by to totiž nešlo dělat tak, jak se v manuálu popisovalo,“ uvedl Klimek.

Stejně jako na mnoha místech, i v Kroměříži platí, že řada rodičů s testováním nesouhlasí. Jiní mají naopak problém s celodenním nošení roušek. Velká většina rodičů však nařízení respektuje či je dokonce vítá.

„Děti braly testování zcela normálně., Na testech, jsme byli již v minulosti, když se u nás objevilo podezření na covid. Což se následně také potvrdilo,“ řekl před základní školou Slovan místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř. „Připravily jsme je na to, že se bude jednat o něco podobného. Nestrašily jsme je ničím. A myslím, že to zvládly,“ dodal Krejčíř.