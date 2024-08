Původní termín byl už v tomto týdnu. Oprava zasahuje celý úsek od okružní křižovatky až po přechod u ulice Hviezdoslavova a závěrečná fáze se týká i výjezdu z ní a také z ulice Javorová.

"V tuto dobu budou vyznačené objízdné trasy. Žádáme řidiče o dodržování dopravního značení," vzkázal starosta Hulína Jaromír Žůrek.

Na trase mezi Kroměříží a Bystřici pod Hostýnem tak budou v jednu chvíli čtyři zásadní uzavírky.

V době omezení v Hulíně už bude komplikovaný průjezd také v Kroměříži, kde začnou v pondělí 26. srpna s opravou okružní křižovatky u Milíčova náměstí.

Hotová bude 11. září. Mimo to do konce září trvá omezení u Holešova, kde se řidiči zdrží kvůli silniční stavbě, a také u Bystřice pod Hostýnem. Tam jsou práce naplánované do příštího podzimu.

