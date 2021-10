Celkem bylo v pokladu, který nálezce poctivě odevzdal pracovníkům Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ukryto 74 zlatých mincí z průběhu 16. století a 1. třetiny 17. století. Nejmladší zastoupenou ražbou je dukát biskupství Bamberk z roku 1637 a někdy po tomto roce byl zakopán do země v malém keramickém hrnku. O udělení odměny rozhodne zastupitelstvo na svém příštím zasedání, které se uskuteční 10. listopadu.

„Najít poklad je samo o sobě odměnou, ale tím to nekončí. V případě nálezu mincí jde o kulturní dědictví, které musíme chránit a uchovat pro další generace. Nález představuje jedinečnou sondu do struktury oběživa v úrovni zlaté obchodní mince v době třicetileté války na východní Moravě,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství.

„Vedle uvedeného daru přináleží nálezci zákonná odměna. V tomto případě do výše hodnoty drahých kovů, z nichž jsou mince zhotoveny,“ připomněla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

