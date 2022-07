Podle jejich předsedy Josefa Pospíšila však zájem lidí o aktivní členství v podobných oddílech velmi upadá. „Šachisti nám stárnou, takže teď pro nás častokrát bylo velmi složité, abychom to vůbec nějak poskládali. Potřebujete totiž nějakých osm lidí. A vloni se třeba vůbec nehrálo, takže to se také promítlo. Letos jsme se ještě nějak poskládali, ale celkově mohu říci, že to prostě upadá,“ posteskl si předseda.

Podobně je to v obci také s počty fotbalistů, které postupně klesají.

„Není to jen u nás, stačí se podívat, kolik mužstev se odhlašuje ze soutěží. A všichni říkají to samé – mladí kluci prostě nemají zájem. My všichni, kteří bychom rádi hráli, prostě stárneme a mladým se nechce. To je ten problém,“ dodává Pospíšil.

Bod zlomu? Rozhodně covid

Pomyslným bodem zlomu podle něj byla jednoznačně pandemie koronaviru. „Náznaky toho úpadku a menšího zájmu jsme samozřejmě viděli už dříve, ale ten covid to jednoznačně všechno urychlil. Člověk dneska musí ty děti pomalu nutit, aby šli ven,“ pokrčil rameny předseda.

Problém ale nepozorují jen u menších školáků. „Do takových 12 let se to svým způsobem ještě dá, ten zlom však nastává, když už jsou ve starších žácích, nebo v dorostu. Když už je rodiče tolik nehlídají a nevozí na tréninky. Prostě vám pak najednou zavolají, že už nebudou hrát a hotovo. Že si prostě sem tam přijdou někam zakopat s kamarády, ale na nějaké organizované tréninky a zápasy už chodit nechtějí,“ popsal Pospíšil.

Spojování týmů?

Řešením menšího zájmu by podle něj mohlo v budoucnu být například spojování několika obcí, respektive týmů v jeden společný.

„V některých městech už to vidíme třeba u mládeže. A tady to bohužel vidím dost podobně. Stejně jako v sousedních Zlobicích i my máme hezké hřiště, ale jednoduše není nikdo, kdo by na něm hrál. Takže se nabízí do budoucna řešení spojit dvě a více vesnic. Obávám se, že k tomu pomalu spějeme nejen u mládeže, ale i u mužů,“ řekl Pospíšil s tím, že aktuálně se v Lutopecnách schází asi dvanáct dětí ve věku od šesti do jedenácti let, které však nehrají žádnou oficiální soutěž. V dorosteneckém věku je pak v týmu asi 18 členů a mužů je zhruba třicítka. „Jenže z nich je aktivních asi jen patnáct. Na papíře tak sice máte tři stránky jmen, ale ve skutečnosti se tam schází čím dál méně kluků,“ doplnil.

S penězi není problém

Paradoxem je podle Pospíšila také fakt, že za úpadkem fotbalu na vesnicích nestojí ani tak nedostatek peněz. Klubům ve většině případů nehrozí krach, ale jednoduše za ně němá kdo hrát. „Obec nám pravidelně přispívá a stará se nám o zázemí. Navíc je dnes neuvěřitelné množství dotací na všechno možné. Takže s penězi nemáme sebemenší problém,“ poznamenal Pospíšil.

Stejně tak si v obci nemohou stěžovat na malou diváckou podporu. „Když jsme hráli nedávno v Lubné, tak se na nás dokonce lidé od nás přijeli podívat. A když si vzpomenu na podzim, tak jsme měli na zápasech opravdu hojnou účast. Lidé si taky přijdou povykládat, potkají se se známými. Trochu to supluje i to, že v obci už nemáme hospodu. Lidé prostě rádi přijdou a fandí, jen už nikdo nechce hrát. To je celé,“ uzavřel Pospíšil.