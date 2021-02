„Za pár dnů uplyne 35 let od mého narození v Uherskohradišťské nemocnici. Ve stejné nemocnici teď leží můj drahý tatínek a bojuje o život. Je v umělém spánku na ARO a jeho stav je velmi vážný. Skvělý pedagog, obětavý tatínek a dědeček. Vždycky tady byl pro rodinu, připraven pomoci kdykoliv bylo potřeba. O to víc mě mrzí, že ho v těchto těžkých chvílích nemůžeme navštívit a podpořit. Ráda bych alespoň touto cestou poděkovala zaměstnancům Covidového oddělení, JIP a ARO za neuvěřitelné pracovní nasazení a skvělou péči. Velmi si Vašeho přístupu vážím. Tati, prosím, nevzdávej to,“ uvedla Aneta Savarová emotivně prostřednictvím sociálních sítí.

Její otec sice bydlí v Bystřici pod Lopeníkem, ale mnozí jej znají z dlouholetého působení ve funkci ředitele Základní školy Prakšice odkud odešel do penze před dvěma lety.

„Od začátku pandemie měl z covidu velký respekt, v rámci prevence a ochrany dělal maximum. O to smutnější je, že se mu tento virus nevyhnul. Maminka, učitelka v Mateřské škole, covid vůbec neměla,“ prozradila Aneta Savarová redaktorovi Deníku.

Velmi rychlý průběh

U jejího tatínka byl průběh nemoci podle jejích slov velmi rychlý.

„Náhle dostal vysoké horečky, bolesti celého těla a za tři dny oboustranný zápal plic,“ popisuje Aneta Savarová dramatické chvilky svého otce. Následoval transport do Uherskohradišťské nemocnice, kde ho po dvou dnech převezli kvůli rychlému zhoršení zdravotního stavu na tamní jednotku intenzivní péče (ARO).

„Ještě tentýž večer jej pak na ARO uvedli do umělého spánku a napojili na plicní ventilaci. Následně mu operativně provedli tracheostomii. Jeho stav bohužel zůstává velmi vážný a my se modlíme a doufáme v zázrak. Zaměstnancům covidového oddělení bych chtěla poděkovat za neskutečné pracovní nasazení a péči, kterou tatínkovi věnují,“ vzkázala Aneta Savarová personálu Uherskohradišťské nemocnice, jenž se stará o lidi s vážnými potížemi v důsledku nákazy onemocnění covid–19.

Se situací kolem Anetina otce je obeznámen i starosta Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda.

„Tady u nás mu všichni přejeme brzké uzdravení, doufáme, že koronavirus porazí a na dálku mu držíme palce," vzkazuje bystřický starosta.

Podobnou vlnu solidarity vzbudila zpráva o těžkém průběhu Savarovy nemoci také na Základní a Mateřské škole v Prakšicích, kde dlouhé roky řediteloval.

„Dozvěděla jsem se to v pondělí. Byla to nečekaná a o to víc šokující zpráva. Samozřejmě jsme se o tom tady bavili, všichni na něj myslíme a přejeme mu ať se brzy uzdraví a v pořádku se vrátí domů," prozradila jedna z učitelek ze ZŠ a MŠ Prakšice Jana Kovaříková.