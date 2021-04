„Čištění veškerých oken zámku je nejméně oblíbená jarní práce, ale je jednou z mnoha, které se právě v jeho interiéru dějí. Zámek je tak trochu pobalený, jako před malováním. Napřed se z každé místnosti musí dát pryč nábytek. Na řadu přijde přeleštění parket, následně rozbalené koberce je třeba znovu vysát, a pak se na ně zpět nainstalujeme nábytek. Ten se musí přeleštit, stejně tak jako zrcadla. Poměrně velká práce je s leštěním mosazi, klik a veškerého kování,“ popisuje činnost za činností kastelánka vizovického zámku Jana Pluhařová.

Přiznává, že zpravidla finišují na konci března a říkají tomu příznačně „jarní šolich“. Kastelánka pak má pár dnů na to, aby si prošla zámek a doladila interiéry tak, jak mají v instalacích být.

Proč se hýbou obrazy?

Nejvíce trpělivosti si ale podle jejích slov vyžádá rovnání obrazů.

„Je to zajímavé. Přestože po celé zimní období na ně nikdo nesaháme, jsou na jaře tak pohýbané, že by to oku návštěvníka úplně zkazilo dojem z prohlídky. Každé jaro se s kolegy bavíme, jak je to možné, ale nikdy jsme na to nepřišli. Opakuje se to pravidelně, rok, co rok,“ prozrazuje poněkud tajemně, ale s úsměvem Jana Pluhařová.

Na návštěvnickou sezonu budou podle ní připraveni v průběhu dubna, kdy zámek nachystají do jeho parádní podoby.

„Čalounění pozakrýváme textilem tak, abychom ho ve chvíli pokynu k otevření mohli jen odkrýt a přivítat první návštěvníky,“ pokyvuje hlavou kastelánka.

A na jaké akce se mohou příchozí už letos těšit?

„Stále doufáme, že budeme moct někdy v červnu udělat Veselé prohlídky pro rodiny s dětmi, které pravidelně před prázdninami v kostýmech, s písničkami a pohádkově děláváme. Ve druhé polovině července pak máme v plánu uspořádat další Piknikový den v zámecké zahradě, což je akce zpestřená různými venkovními hrami pro děti i pro dospělé, včetně her stolních, drobného občerstvení a živé muziky. No a pokud vše bude fungovat tak, jak si přejeme, tak přichystáme na září noční prohlídky,“ dodává Jana Pluhařová závěrem.