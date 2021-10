Podobné výsledky mívalo i Okamurovo první politické hnutí – Úsvit přímé demokracie. To v roce 2013 získalo v Bystřici 20,12 % a volby v třetím nejlidnatějším městě na Kroměřížsku vyhrálo. V celém okrese získal Úsvit hlasy 11,47 % voličů. A i tehdy to bylo o pět procent více, než byl celorepublikový průměr – 6,88 %.

SPD si letos v Bystřici od voličů vysloužila 15,61 % hlasů. Což je vysoko nad celostátním i okresním výsledkem. I tak je to ale o pět procent méně než v předešlých volbách do Poslanecké sněmovny. Tehdy v Bystřici Okamuru volilo 20,69 % voličů.

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny získala SPD Tomia Okamury v celé republice 9,56 % hlasů. Na Kroměřížsku přitom Okamura oslovil o téměř pět procent více voličů – 14,17 %. Což je podobný výsledek jako před čtyřmi lety, kdy SPD získala na Kroměřížsku 15,63 %. A i tehdy to bylo o pět procent nad celorepublikovým průměrem (10,64 %).

Hayata Okamuru, který kandidoval za vítěznou koalici SPOLU, nakonec v Praze vykroužkovalo 24 426 voličů až do Poslanecké sněmovny. Preferenčních hlasů získal dokonce o sedm tisíc více než známější Tomio.

„Toho popravdě vůbec neznám. On je taky v SPD?“ ptají se další.

O mandát poslance se v letošních volbách v Praze uchází také Tomiův starší bratr Hayato Okamura. Ten je však mezi místními téměř neznámý. „Hayato? Kdo to je?“ odpovídá na otázku, co říká na Tomiova bratra, postarší paní.

„Mě se naopak líbí, co říká. Souhlasím s ním úplně ve všem. Takové politiky tady potřebujeme, ne takové, jací jsou tady teď,“ krčí rameny pan Petr, který podle svých slov strávil v Bystřici pod Hostýnem celý život a s Okamurou se i několikrát setkal.

„Je mi sympatický, ale nesouhlasím s tím, co říká. Nevolil jsem ho a asi už ani nebudu,“ vzápětí dodává.

Je sychravé sobotní ráno, teprve před malou chvíli se znovu otevřely volební místnosti a Bystřice pod Hostýnem začíná znovu ožívat do každodenního ruchu. Kroky některých místních právě vedou na zdejší radnici, kde je jedna z dvanácti volebních místností ve městě.

Třetí nejlidnatější město na Kroměřížsku ležící na úpatí Hostýnských vrchů a jen několik málo kilometrů od poutního místa Svatý Hostýn – to je Bystřice pod Hostýnem. Město je známé hlavně výrobou ohýbaného nábytku, pozornost se na něj ale upírá i v období voleb. Z Bystřice totiž pochází moravská část rodiny Tomia Okamury a známý politik se tam opakovaně těší nadprůměrným výsledkům.

