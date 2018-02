Synagoga v Holešově získala unikátní výtisk historické knihy rabína Šacha

Mimořádný výtisk knihy od židovského učence Šacha z roku 1677 se v minulých dnech podařilo získat v aukci holešovské synagoze.

Výjimečné vydání přicestovalo do Holešova až z New Yorku a rozšíří stávající expozici rabínových knih, zároveň bude nejstarší z Foto: MKS HOLEŠOV/DANA PODHAJSKÁ

Výjimečné vydání přicestovalo do Holešova až z New Yorku a rozšíří stávající expozici rabínových knih, zároveň bude nejstarší z těch, která jsou v Holešově k vidění. „Vyšlo čtrnáct let po Šachově smrti, Šachova knihovna přitom doposud nabízela nejstarší výtisk z roku 1715,“ podotkla Dana Podhajská z Městského kulturního střediska, pod které synagoga spadá.

„Slavíme mimořádný úspěch, protože takové výtisky se v na trhu téměř nevyskytují, narazíte na ně velmi zřídka,“ řekl také správce a průvodce synagogy Vratislav Brázdil. Na cestě ze Spojených států je přitom podle něj ještě další kniha z roku 1711. Výtisk z roku 1677 je Šachovým komentářem Šulchan aruchu, který na přelomu 15. a 16. století napsal pro sefardské židy Josef Karo a shrnuje v něm židovské právo. Kniha v té době vyvolala obrovský ohlas, a spolu s jinými tvoří dodnes základ židovského práva.

V případě výtisku, který nově rozšíří holešovskou sbírku, je tady navíc ještě jedna zajímavost. „Šachův komentář doplňuje i komentář rabína Taze ze Lwova. Oba své práce vydali ve stejném roce 1645 a naše kniha je vlastně úplně novým vydáním Šulchan aruchu, který tito dva rabíni komentují. Od té doby se tisknout vždy dohromady,“ vysvětlil Vratislav Brázdil.

Právě on začal budovat Šachovu knihovnu už před lety a ve světových internetových aukcích postupně nakupoval zajímavé výtisky: dnes má sbírka pětadvacet kusů vystavených v Šachově studovně, která vznikla před dvěma lety ve druhém patře synagogy. Primárně slouží židovským poutníkům ke studiu z Šachových knih a k rozjímání. Pro běžného turistu je však zážitkem, podobný památník v jiných českých synagogách není.