„V letošním roce jsme uspořádali tři koncerty v řadě, abychom uspokojili všechny zájemce. A stejně jsem slyšela, že je to málo,“ usmívá se zpěvačka Dechové hudby Hulíňané Hana Simerská.

„Každý rok se snažíme koncerty něčím ozvláštnit. Samozřejmě máme v repertoáru vánoční písně, ale také pár takových tanečních. Připravili jsme si i Lady Carneval jako poctu Karlu Gottovi,“ prozrazuje Hana Simerská. Na koncertě tak zazněla třeba známá píseň z muzikálu The Phantom Of The Opera.

„Lidé se sejdou. Stal se z toho pěkný zvyk. Daří se nám navodit kýženou vánoční atmosféru. Lidé říkají – a teď už mohou Vánoce začít,“ říká zpěvačka.

Koncertu se účastnilo téměř 50 vystupujících hudebníků či zpěváků. Jenom Dechová hudba Hulíňané má 17 členů. Dětský pěvecký sbor Zvonky Hulín čítá na dvě desítky členů.

Mezi posluchači nechyběl také emeritní hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák či starosta města Hulína Roman Hoza.