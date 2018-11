Svatomartinské oslavy v Kroměříži opět přilákaly stovky lidí

První ochutnávka nového ročníku vína patří tradičně svatomartinskému. Každoročně tak 11. listopad, kdy má svátek právě Martin, doprovázejí oslavy a tradice spjaté nejen s vínem. Nejinak tomu bylo i v Kroměříži, kde si vychutnání prvního přípitku i tradiční jarmark na Hanácké náměstí nenechaly ujít stovky lidí.

Jednou z hlavních tradic je otevření láhve prvního vína právě v tento den v 11 hodin a 11 minut. Kroměřížané tak v tuto dobu netrpělivě očekávali příchod starosty Jaroslava Němce společně s jeho družinou tvořenou místostarosty na pódium, aby se zhostili tohoto aktu.

„Myslím, že tradice je krásné dodržovat a tato, která tady vznikla, je opravdu moc pěkná. V tuto chvíli myslím víno a husu. S tím Martinem tam nahoře to tam asi moc neovlivníme, ale tam neovlivníme více věcí,“ poznamenal starosta. Také nezapomněl všem návštěvníkům popřát, aby jim všechny pochutiny i víno chutnalo.

„Ať do toho dalšího šesti týdenního půstu, který nás čeká do vánoc, vstoupíte řádně najedení a řádně napití, tak aby jste to vydrželi a vánoce kolem stromečku a všechny tyto věci si krásně užili,“ uzavřel přání a společně s místostarosty se pustili do otevírání hned pěti lahví a přípitku.

I přes davy lidí, zde panovala příjemná atmosféra, kterou dokreslovala cimbálovou muzika. Lidé se při potkání, zdravili a povídali si. Ke skleničce ochutnávali bohatou nabídku jídel i pochutin.

„Chodíme sem každý rok, máme to tu strašně rády,“ usmívají se návštěvnice Dana Stašová a Zdeňka Müllerová.

I pro ně je to především příležitost k setkávání se se svými známými. „Je tu výborná hudba, jídlo i pití,“ nezapomínají pochválit.

Zábavu tu však nenašli pouze dospělý, ale také děti. Po celou dobu jarmarku se mohly projet na koni, historickém kolotoči či modernější manéží i vláčkem.

Nicméně malí i velcí se k večeru nejvíce těšili na příjezd samotného svatého Martina. Ten ve smluvenou hodinu na svém bílém koni dorazil a hned se ujal důležitého úkolu. Odvést průvod návštěvníků na Velké náměstí.

Děti nezapomněly na lampiony, které kouzlo večera umocnily. Tím však program neskončil. Na Velkém náměstí si program pro rodiny s dětmi připravili i dobrovolníci z farnosti svatého Mořice.