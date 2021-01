Není žádné etapy lidského života, kterou by nepoznamenala koronavirová pandemie. Svatební obřady nevyjímaje.

„Musela jsem nevěsty utěšovat. Trápily se, jestli je bezpečné na svatbu vzít babičku, aby se nenakazila. Babička ale naopak chtěla. Říkala, že jestli má na něco umřít, tak klidně na covid, ale hlavně když uvidí vnučku na svatbě,“ svěřuje se Blanka Červenáková.

Počet uzavřených sňatků v roce 2020 výrazně klesl. Nové svatby pak snoubenci neplánují. „Na podzim se to úplně zastavilo. Noví klienti přišli jen výjimečně. Lidé se bojí, vyčkávají,“ prozrazuje Blanka Červenáková.

Poprvé po letech méně jak 300 sňatků

V Kroměříži v roce 2020 svateb ubylo opravdu citelně. Zatímco mezi lety 2015 až 2019 si zde své ano řeklo každoročně zhruba 230 párů, vloni jich bylo pouze 144.

Vedoucí oddělení matriky na kroměřížské radnice Kateřina Lučanová míní, že po vypuknutí jarní vlny epidemie si řada snoubenců svatbu rozmyslela ještě předtím, než si ji na radnici stihla vůbec objednat. Méně svateb v uplynulých 12 měsících hlásí třeba i Vsetín (72 oproti 105 v roce 2019, pozn. redakce) nebo krajský Zlín.

„V loňském roce bylo v matričním obvodu Zlína uzavřeno celkem 257 sňatků,“ prozradil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. Přitom od roku 2015 do roku 2019 bylo každoročně uzavřeno přes 300 svazků manželských.

„Rok 2020 měl spoustu krásných číselných kombinací, ale vzhledem k protiepidemickým opatření bylo spoustu obřadů zrušeno. Z naší praxe se tedy potvrdilo, že lidé se v omezených podmínkách oddávat nechtějí,“ doplnil Melzer s tím, že magistrát očekává podobná čísla jako v roce 2020 i letos.

Ne všude však čísla výrazně klesala. Například v srdci Slovácka – v Uherském Hradišti se uskutečnilo loni 95 svateb. Což odpovídá průměru. Obřady se zde nerušily, ani nebyly ve velkém počtu přesunuty na rok 2021.

„Svatby se pouze odkládaly, a to převážně ze strany snoubenců, kteří měli naplánovanou svatbu s větším počtem hostů na dobu, kdy byl počet svatebčanů omezen. Tyto svatby pak proběhly v období po rozvolnění opatření,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Vytížené prázdniny

Ve Zlíně proběhlo nejvíce sňatků v čase rozvolnění protiepidemických opatření, to jest v období mezi červnem a zářím. Dohromady 144 sňatků. Že byl tento časový úsek nejvíce frekventovaný potvrzuje i Blanka Červenáková. „Květen a červen pro mě bývá tím nejvytíženějším. Ale letos bylo toto období ještě poznamenáno koronapandemií. Teprve pak byla sezona pořádně nabušená, nahuštěná,“ přiznává Blanka Červenáková.

„Lidé se kvůli pandemii naučili dělat svatby i přes týden. Ve všední den. To je naprostá bomba. Pro ně to byla z nouze ctnost, ale já jsem věděla, že třeba páteční svatby bývají mnohdy lepší než víkendové. Češi mají rádi zavedené tradice. Bojíme se, že když nebude svatba v sobotu, svatebčané nepřijdou. Ale ti, kteří nás mají rádi dorazí,“ ujišťuje Červenáková.

„Lidi chtějí mít svatbu se vším všudy. Mám i páry, které už to nevydržely nebo je něco do svatby tlačilo, tak se vzaly jen se svědky na radnici. Úředně. Tu pravou párty se všemi známými si nechají na léto, kdy si ji užijí naplno. Nevěsty si oblečou svatební šaty, s manželem si opět vymění prstýnky a dají si znovu svůj první novomanželský polibek. Oddávat je budu já. Bude to se vším všude. Včetně výzdoby, fotografa,“ dodala Červenáková.

Sama coby živnostnice bojuje s pandemií jak může. Podle ní bude zlomový právě až letošní rok. „Všichni vyčkáváme, plácáme to jak to jde. Letošní rok to rozsekne. Zatím všichni doufáme, že se lidé ozvou,“ doplňuje Červenáková, která s kolegy „svatebními profíky“ založila i server www.svatbyspribehem.cz, kde se mohou lidé nechat inspirovat, případně si objednat její služby.

Červenáková se nyní, v době pandemie, snaží co nejvíce přesunout do světa online. „Probíhají tak i mnohé schůzky se snoubenci,“ říká svatební koordinátorka, která svou práci dělá už od roku 2013.