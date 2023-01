Supermarket ve Věžkách? Co na to řetězec

Jako houby po dešti rostou v posledních letech nové supermarkety, a to nejen ve velkých městech. V Kroměříži vznikl před třemi lety třeba nový Lidl. Stejný řetězec má zájem postavit prodejnu také v Hulíně. Mezi lidmi se navíc v posledních týdnech začala šířit zpráva, že by měl na Kroměřížsku vyrůst i nový Penny Market, a to údajně ve Věžkách, obci s necelými pěti stovkami obyvatel.

Penny Market. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Petr Wagenknecht

S informací o údajné stavbě nové prodejny v obci, která se nachází zhruba jedenáct kilometrů od Kroměříže, se na Deník obrátil jeden ze čtenářů. „Na mapě prodejen, kterou má Penny Market na svém webu, je vyznačená i pobočka ve Věžkách. Tam ale momentálně žádný supermarket není. Znamená to tedy, že se tam chystá stavba nové prodejny, nebo jde o nějakou chybu na webu,“ napsal čtenář Jaroslav Handl. „Věžky jsou pěkná, malá vesnička. Přišlo by mi škoda, aby tam vyrostl supermarket. Vždyť jich je ve všech městech spousta. Není třeba, aby byly i na vesnici,“ dodal Handl. Původní mapa s vyznačeným Penny Marketem ve Věžkách Podle původní mapy prodejen Penny Marketu měl mít řetězec jednu pobočku ve Věžkách na Kroměřížsku.Zdroj: Screen mapa prodejen Penny Market Aktuální mapa Aktuální mapa prodejen Penny Marketu na Kroměřížsku.Zdroj: Screen mapa prodejen Penny Market Podle Tomáše Kubíka, mluvčího Penny Marketu, se však jednalo pouze chybu na webových stránkách. O čemž svědčí i fakt, že v mapě byla v Kroměříži označena jen jedna prodejna, namísto aktuálních dvou. Stavbu nové pobočky ve Věžkách tak řetězec neplánuje. „Situaci jsem prověřil a jednalo se pouze o špatně zadané GPS souřadnice v mapě. Kolegové to již opravili,“ uvedl mluvčí. Doplnil, že Penny Market momentálně neplánuje v regionu ani přestavby stávajících poboček. „V uplynulých čtyřech letech jsme realizovali modernizaci celé naší sítě včetně prodejen v Kroměříži. Zákazníci i v tomto městě tak mohou nakupovat v ještě příjemnějším a modernějším prostředí,“ sdělil mluvčí. Na Kroměřížsku má z velkých řetězců nejvíce prodejen Albert, který se nachází v Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně i Chropyni. Tři obchody má v regionu Lidl a zmíněný Penny Market. Dvě prodejny má Tesco a jednu pobočku má na Kroměřížsku také Billa a Kaufland.

