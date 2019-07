Polesný Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o. Vojtěch Zapletal proto lidi před nebezpečím varuje.

,,V letních měsících je pohyb turistů v lese na úplném maximu, takže jsou v tomto ohledu veškeré těžební práce mnohem riskantnější, než v jiných měsících. Sucho a kůrovec si však nevybírá. Oslabené dřeviny jsou pak mnohonásobně náchylnější ke zlomení či u nich hrozí pád suché větve,“ říká polesný.

Za velmi rizikovou označuje Vojtěch Zapletal trasu Podhradní Lhota – Šaumburk – Holubova chata – Kelčský Javorník, Klapinova – Holý vrch až po Tesák. Lesníci se proto rozhodli varovat návštěvníky pomocí značení upevněného na kmeni stromu.

„V místech, kde by mohlo hrozit nebezpečí, jsou umístěny varovné cedule. Návštěvníci by tak měli dbát maximální obezřetnosti a v žádném případě nevstupovat do takových míst v případě silného větru či bouřky,“ vysvětluje Vojtěch Zapletal a dodává, že v nejméně turisticky frekventovaných oblastech již těžbu zahájili.

Těžba v oblastech hojně navštěvovaných turisty začne až po prázdninách, kdy se do lesa vrací větší klid.

,,Na hlavních turistických trasách začneme s odstraňováním potenciálně nebezpečných stromů až po prázdninách, ale v méně vytížených místech jsme těžbu již zahájili. I zde je velmi důležité, aby návštěvníci respektovali označená omezení a nepřibližovali se k oblastem kde probíhá těžba,“ uzavírá polesný Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Vojtěch Zapletal.

Nebezpečí však nepanuje výhradně pouze na této trase, ale může se týkat i jiných stromů na odlišných místech. Proto by měli být návštěvníci lesa obezřetní.