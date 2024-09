Dívčí pěvecký sbor školy, společně se sboristkami brněnské pedagogiky, chystá na čtvrtek 3. října benefici. „Sbory obou škol u nás mají společné soustředění, uzavřou ho koncertem a dobrovolné vstupné, které vybereme, věnujeme škole v Krnově,“ říká ředitelka kroměřížské Střední pedagogické školy a Vyšší odborné školy pedagogické Jana Vítková.

Termín pro uspořádání koncertu byl šibeniční, ne však nereálný. „Sbory jsou prakticky kdykoliv připravené stanout před publikem, mají zkušenosti z mezinárodních soutěží i velkých koncertních sálů,“ ujišťuje ředitelka.

Podívejte se, jaká byla situace v Moravskoslezskách Branticích nedaleko Krnova:

Potřebujeme vaše ruce, říkají lidé z Brantic. | Video: Deník/Anna Bušková

Pěvecké sbory jsou přirozenou součástí středních pedagogických škol a mají letitou tradici, ostatně hudební výchova je tady maturitní předmět. Aula kroměřížské školy, kde se koncert uskuteční, pojme sto dvacet návštěvníků.

Ředitel krnovské pedagogické a zdravotnické školy Mikuláš Peths za podporu poděkoval. „Díky patří všem, kteří nás podporují. Ozvaly se i další školy a přestože jsme nakonec jejich nabídky třeba nevyužily, psychicky to pro nás bylo důležité,“ vzkazuje.

Další vzpruha přišla zevnitř školy. Její pracovníci, žáci i rodiče se okamžitě zapojili do úklidu. „Díky tomu už máme hotové všechno, co jsme mohli udělat. Vystěhované, vyklizené, čisté. Teď už musí nastoupit odborné firmy,“ vypráví Peths. V jeho hlase je znát únava. „Z krnovských škol na tom ale nejsme nejhůř,“ popisuje.

Žáci se do školy nedostanou, vázne doprava

Velkou část žáků mají odjinud, přes týden jsou na internátu střední průmyslové školy, pedagogika navíc využívá i její kuchyni, ze které dováží obědy. Jenomže právě průmyslovka je v ještě horším stavu.

V regionu stále váznou i dodávky pitné vody. „Část žáků by se navíc do školy neměla jak dostat, v některých částech je přerušená doprava,“ popisuje ředitel. Kdy se začne normálně učit, nemá představu. „Nechci ale, aby to vyznělo tragicky. Hodně práce jsme už udělali, každý den se to zlepšuje. Třeba gymnázium už učí,“ dodává.

