Holešov – Téměř pět set mažoretek z České, ale i Slovenské republiky se sešlo v sobotu v prostorách zámku v Holešově. A to proto, aby se utkaly už ve třetím ročníku mažoretkového klání s názvem O Všetulskou hůlku.

„Přijeli jsme z Veselí nad Moravou, máme to do Holešova zhruba hodinku cesty. Každý rok sem jezdíme, máme to tu rády,“ nechala se slyšet například Ilona Suchomelová, vedoucí mažoretek Srdíčka z Veselí nad Moravou. Ty byly ve věku pět až devět let, soutěžily tedy v nejmladší dětské kategorii.

„Soutěžní disciplíny máme celkem tři. První je skupina s pompony, druhá skupina s hůlkou a poslední je miniformace s hůlkou. Každá disciplína se pak dělí do tří věkových kategorií – děti, junior a senior,“ vysvětlila Jarmila Vaclachová, ředitelka holešosvkého Tymy centra, které celou akci pořádalo.

„Loňské dva ročník jsme pořádali ve Všetulích, letos je to poprvé na zámku. Město Holešov a Městké kulturní středisko nám vyšlo vstříc a umožnilo nám využít zdejších prostor. Za což jsme samozřejmě velmi vděční,“ poděkovala Vaclachová.

Než soutěž bývá podle ní tato akce spíše přehlídkou či mažoretkovým festivalem. „Dívky se tady potkávají s kamarádkami z ostatních týmů a užívají si to,“ potvrdila Vaclachová.

S nástupem před porotu jde však kamarádství stranou a každý tým se snaží co nejlíp pžedvést, co umí.

„V odborné porotě zasedli lidé, kteří mají k mažoretkovému sportu a tanci obecně velmi blízko. Mezi pěti porotci je například Aleš Mědílek ze Zlína či Pavla Slamečková z havířova,“ přiblížila složení poroty Vaclachová.

A konečné hodnocení? Zástupci Holešova si vybojovaly hned dvě zlaté medaile. V disciplíně skupina – hůlka zvítězily v dětské kategorii místní Mažoretky Lentilky, o kategorii starší se umístily taktéž holešovské Mažoretky Arabelky a senior kategori patřila zástupcům Slovenska, a to souboru Nicol Turzovka.

