Dvě jasné hvězdy se podle legendy objevily na obloze za bílého dne, když ve Štípě přenášeli sošku Panny Marie ze starého kostelíka do tehdy čerstvě dokončené stavby nového kostela. Bylo to 30. září roku 1764, událost v neděli připomene Slavnost přenášení milostné sochy po 260 letech.

„Sochu ráno vrátíme do starého kostela a potom ji znovu přeneseme. Podobně jako před staletími,“ popsal farář štípské farnosti František Sedláček. To znamená, že ji ponesou na ramenou čtyři muži oblečení do liturgického roucha, takzvané dalmatiky.

Štípští trubači je doprovodí slavnostní fanfárou a následovat bude slavnostní mše svatá. „Po ní bude možnost pohlédnout si milostnou sochu Panny Marie Štípské zblízka. Pohlédnout Madoně takříkajíc do očí, což je zcela jedinečná příležitost,“ upozornil Sedláček.

Štípská slavnost přenášení se konala také v roce 2014. Podívejte se:

Významné jubileum oslavili ve Štípě | Video: DENÍK/Roman Buček

K vidění budou i některá ze slavnostních rouch, kterými sochu v minulosti často zahalovali. Připravené jsou také komentované prohlídky kostela.

Soška Panny Marie Štípské má svá tajemství. Patří mezi tři nejstarší na Moravě, na několik desetiletí zmizela, aby ji našli zcela náhodně v poli. Na tom místě pak lidé postavili kapličku, z níž později vznikl gotický kostelík, dnes starý kostel. Před staletími přenášení sledovalo pětatřicet tisíc věřících, účastnilo se ho na čtyři desítky kněžích a vysocí církevní hodnostáři.

Výstava představí trojici poutních míst

Poutní místo Štípa, dnes část Zlína, tvoří společně se Svatým Hostýnem a Provodovem takzvaný Mariánský trojúhelník, a právě o těchto poutních místech nyní vzniká výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Naplánovaná je na příští jaro, kromě jednotlivých poutních míst a jejich specifik ukáže i samotný fenomén poutí.

"Jaké byly, co na nich lidi lákalo, co jim poskytovaly. Chystáme i ukázku tradičních předmětů, které se z poutí vozily jako upomínky," prozrazuje etnograf muzea Ondřej Machálek.

Velký díl bude věnovaný sochám Panny Marie z jednotlivých míst. Každá je jiná a každá má svůj příběh. "V archivech jsme nalezli i zcela zapomenutá vyobrazení Štípské madony. Jedno z nich dokumentuje právě její přenášení do nového kostela“ doplnil Machálek.

Slavnost přenášení milostné sochy ve Štípě neděle 29. září 2024 9,45 hodin průvod ze starého kostela do nového, následuje mše svatá (P. Marek Žukowski) 11 hodin komentovaná prohlídka kostela (P. František Sedláček) otevření farní kafárny 13 – 17 hodin možnost prohlédnout si sochu zblízka zdroj: www.stipa.cz

