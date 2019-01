Kostelany – /ROZHOVOR/ Starosta Kostelan Jan Petřík je spokojený. „Nevymíráme, ale naopak se k nám stěhují další mladí lidé," říká s tím, že za pár let by mohla obec překonat hranici šesti set obyvatel. O tom, jak se tomu snaží napomoci a co vše v obci budují, hovoří v dalším dílu seriálu Deníku.

Starosta obce Kostelany na Kroměřížsku Jan Petřík je spokojen. V obci se buduje a stěhují se tam mladí lidé. | Foto: DENÍK/Vendula Pudelková

Jak dlouho už jste starostou a odkdy v obci žijete?

Starostou jsem už čtvrté volební období, tedy od osmadevadesátého roku. Zatím mě to pořád baví, ale samozřejmě jsou takové různé nálady, kdy víc a kdy naopak méně. V obci bydlím od narození.

Co vás na vaší práci baví a co naopak nebaví?

Uspokojuje mě ta vykonaná práce, kterou vidíte za sebou. Ať už je to postavený chodník, opravená škola nebo třeba nová sportovní hala. To jsou takové dá se říct pomníčky, které po vás zůstávají a které tady v té obci slouží občanům a dělají jim radost.

Vymazat bych snad chtěl nedobré vztahy mezi lidmi, to nedělá dobrou krev v obci. To kdyby se změnilo, tak by se nám v té společnosti a dědině žilo daleko lépe. Co se týká byrokratických věcí, tak to není třeba říkat. Prostě to tu bylo, je a bude.

Jakou nejdůležitější věc jste během uplynulého roku v obci řešili a s jakým úspěchem?

Jsem hrdý, že se nám podařilo, zrekonstruovat základní a mateřskou školu od půdy až po sklep. To se nám opravdu podařilo, budovy jsou nádherné a děti jsou tam spokojené. A samozřejmě k tomu i potřebné zázemí jako je dětské hřiště.

Co vás, potažmo obyvatele vaší obce v současnosti asi nejvíc trápí?

Bylo by třeba vybudovat chodníky. Momentálně jsme ve fázi stavebního řízení, příští rok bychom je už měli začít budovat. To je pro nás priorita do budoucna, zabezpečit tak i děti, které chodí do školy a školky.

Čím se naopak vaše obec může pochlubit, co je vaší pomyslnou výstavní skříní?

Jsem rád, že jsme obec, která nevymírá, ba právě naopak, mladí lidé se k nám stěhují. Máme zrekonstruovanou základní školu, mateřskou školu, tím pádem přibývá ve škole i dětí. To je taková priorita, která mě těší a na co jsem v dědině pyšný.

Obec to samozřejmě stálo nějaké investice, aby byla atraktivní i pro mladé lidi, ale postupně se to bude vracet zpátky tím, že budeme mít obsazenou třeba školu a školku a tím, že tady lidé postavili domy a budou tu žít.

Kostelany jsou ideálním místem pro život, leckteré jiné vesnice by mohly jen závidět. Máme krásnou přírodu, patříme do mikroregionu Chřiby, v podstatě jen pár metrů za obcí je nádherný les.

Ke Kostelanům také už neodmyslitelně patří ranč a sportovní hala, kam jezdí lidé ze širokého okolí. V obci máme celkem i s Újezdskem a Lhotkou pět set sedmdesát obyvatel. Pomalu se blížíme k metě šesti set a myslím si, pokud se dostaví všechna stavební místa, která tu máme, tak ji do dvou let překonáme.

