Stavby v Holešově směřují ke zdárnému dokončení

Významné investice ovlivňují život lidí v Holešově. Jejich zásahy jsou viditelné a pro některé i do jisté míry omezující. Citelná je především komplikovaná dopravní situace, hlavně v oblasti nově vznikajícího terminálu a kruhové křižovatky.

Nastává v odpoledních hodinách a obzvláště pak v závěru týdne. I přes několik pozdržení ale už obě stavby směřují ke zdárnému konci.Se stavbou křižovatky také souvisí revitalizace parku v Masarykově ulici, kam byla také přesunuta socha Tomáše Garrigua Masaryka. I tato stavba se blíží ke svému konci.

„Čtvrtou významnou stavbou a také prakticky takřka čtyři roky připravovanou je vybudování staronového atletického areálu na stadionu Míru,“ doplňuje starosta města Rudolf Seifert.

„Dodavatel této stavby velice usilovně a velmi profesionálně pokračuje dle harmonogramu,“ vidí starosta brzké dokončení i této stavby. V porovnání s celou stavbou přineslo mírné navýšení nákladů umístění rozvodů a vybudování patek pro osvětlení i přesto, že se s tím v projektu počítalo.

„Osvětlení se nedostalo do podpory projektu a bylo by asi chybné při stavbě vedení do země neuložit, protože by již v budoucnu nešlo do podloží kopat,“ dodává starosta.Stavby by tedy měly být hotové přibližně v daných termínech. „Na podzim se tedy můžeme těšit na citelnou úlevu a velký posun v reprezentaci našeho města,“ uzavírá starosta.