„Stavební firma odvádí skvělou práci a vypadá to, že parkovací dům dokončí o několik měsíců dříve. Přesunujeme proto 22 milionů korun, které byly v rozpočtu na rok 2022, už do rozpočtu letošního,“ vysvětlil kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Náklady na stavbu činí podle mluvčího radnice Jana Vondráška asi 86 milionů korun, letos by mělo být prostavěno 72 milionů korun.

„V letošním roce by měla být stavba dokončena téměř celá, na začátku příštího roku by se měly řešit nedodělky. Hotovo by mělo být v únoru či březnu 2022,“ poznamenala vedoucí radničního odboru investic Soňa Mertová.

Stavba parkovacího domu je druhou největší investiční akcí, kterou má kroměřížská radnice v tomto volebním období v plánu.

Původně mělo být hotovo nejpozději v létě příštího roku.