Pětadvacetimetrový bazén krytého plaveckého areálu v Kroměříži bude po letech nově napuštěn. Stavbaři v těchto dnech instalují nové trysky, jejichž pomocí se bazén napouští. Nahradí staré zkorodované trysky, které už původní účel neplnily. Oprava vyjde na 2,7 milionu korun.

Stavbaři instalují nové trysky velkého plaveckého bazénu. | Foto: město Kroměříž

„Stavba jde podle plánu, což nás těší. Během srpna by bazén měl být napuštěn tak, aby ho od září mohly opět využívat děti i široká veřejnost,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Oprava trysek přijde na 2,7 milionu korun. Jedná se o začátek plánovaných oprav bazénu, který byl zprovozněn v roce 1986.

„Město plánuje i zateplení objektu, výměnu oken a dveří a rekonstrukci střechy, kterou do budovy zatéká. Vedení radnice očekává, že na tuto etapu město získá dotaci, která by mohla pokrýt až polovinu nákladů,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že úpravy zahrnují i instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše bazénu, díky které by se měly snížit náklady na provoz budovy.

„Po dokončení zateplení se vedení města hodlá pustit do oprav interiéru krytého bazénu. Nové bude obložení bazénů, šatny, sprchy i prostory pro občerstvení,“ vyjmenoval mluvčí.

Projektanti by do rekonstrukce měli zahrnout i instalaci atrakcí pro děti či wellness prvky. Podle starosty Opatrného se plánovaný postup jeví jako reálný i ekonomický.

„Vzorem nám může být například Vsetín, který také opravoval bazén, nebo krytý bazén v nedalekém Přerově, který je zhruba o deset let starší než ten náš a kde se vedení města také rozhodlo ho opravit,“ mínil Opatrný.

Spolu s místostarostou Karlem Holíkem nedávno Přerov navštívil a tamní bazén si prohlédl.

„Technický stav bazénu je podobný jako u nás. Betonové konstrukce jsou trvanlivé. V Přerově jsou už ale dál, opravili střechu, vyměnili okna a nyní opravují vanu bazénu – trysky a obklady. Rekonstrukce probíhá ideálně mimo koupací sezonu, aby uživatelé bazénu byli co nejméně omezeni. Stejně uvažujeme i my,“ popsal Holík.