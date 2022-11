„Už teď je to častokrát úplná katastrofa, člověk ve městě pomalu popojíždí a něž projede celým Holešovem, je to věčnost, další auta už budou úplná pohroma,“ shodují se místní.

Městem navíc budou projíždět i kamiony. Náhradní objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 tuny totiž doposud není zcela vyřešena, v budoucnu by ale měla vést přes holešovskou průmyslovou zónu.

Advent v Kroměříži? Přijede Lucie Bílá i Ewa Farna

„Je to pro obyvatele města velice nepříjemná věc,“ konstatoval starosta Holešova Rudolf Seifert.

„Pokud by na to ale město nepřistoupilo, tak by stavba byla zastavena. A její zastavení na dva nebo tři měsíce by byl velký problém do budoucna. Aktuální termín dokončení je v listopadu 2024 a pokud bychom to prodlužovali v tuto chvíli, mohl by se termín dokončení stavby výrazně posunout,“ konstatoval Seifert s tím, že tato výjimka bude platit do 31. ledna.

„Pokud stavaři a Zlínský kraj nebudou schopni vyřešit s ministerstvem trasu přes průmyslovou zónu, město se k tomu postaví negativně,“ nastínil starosta. Jedním dechem dodal, že stavba dálnice D49 je pro Holešov velmi důležitá. „Čím dříve bude tento úsek dálnice hotov, tím dříve ten nadměrný provoz přes město skončí,“ řekl.

Archeologové objevili osadu z doby kamenné

Na stavbě dálnice D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem už téměř rok pokračují stavební práce.

„Ty jsme po letech soudních sporů opět obnovili loni v prosinci. Během tohoto roku jsme realizovali skrývku ornice, kácení dřevin, konsolidační násypy mostů, práce na dálničním tělese a zakládání mostů. Na budované trase dálnice ještě ve vybraných lokalitách pracovali archeologové. U obce Horní Lapač objevili osadu z doby kamenné. Archeologický průzkum už byl ukončen,“ popsal ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Stavba je aktuálně ve fázi zemních prací, během kterých bude mimo jiné potřeba přemístit více než 2,7 milionu krychlových metrů zeminy.

Jarmark, průvod i první víno nabídne Svatomartinské hodování

„Denně se zde pohybuje více než 300 pracovníků s více než 200 kusy těžké techniky, pracujeme sedm dní v týdnu,“ sdělil projektový manažer Skanska Martin Fischer.

Doplnil, že na celém sedmnáctikilometrovém úseku jsou už hotové skrývky ornice a sanace podloží, na některých místech pak stavaři začínají s výstavbou násypů v místě, kde dálnice povede nad terénem.

„Založili jsme některé mostní objekty, pokračují práce na spodní stavbě, tedy konstrukci pilířů. V nejbližším období nás čeká zahájení kanalizace a výstavba propustků, práce na mostních objektech budou pokračovat nepřetržitě i v zimním období,“ uvedl Fischer.

Dálnice povede až na Slovensko

Předpokládaný termín dokončení všech prací je v roce 2024. Nově zbudovaná dálnice z Hulína do Fryštáku by měla snížit provoz v přilehlých obcích. Dálnice D49 má v budoucnu spojovat východní Moravu se západním Slovenskem.

Znaménka si v Kroměříži přišlo zkontrolovat 134 lidí, našli několik nádorů

Silnice začne v Hulíně u odbočky z dálnice D1 a má vést přes Fryšták, Lípu, Pozděchov a Horní Lideč do slovenské Lysé pod Makytou, kde se bude napojovat na slovenskou rychlostní silnici R6, která se bude u Púchova napojovat na slovenskou dálnici D1.