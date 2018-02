Stát podpoří projekt na obnovu zámku a zahrad v Kroměříži za 202 milionů

Rekonstrukce zámků v Moravském Krumlově či Telči nebo revitalizace národní kulturní památky Slovenská strela. To vše se letos uskuteční díky dotacím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ministerstva pro místní rozvoj.

Květná zahrada v Kroměříži.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Obyvatele Kroměříže ale bude nejvíc zajímat ten vůbec největší podpořený projekt nazvaný Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži – Dědictví moci, slávy a štědrosti. Také on patří ke schváleným a včera potvrzeným investicím, přijít by měl by na 202 milionů korun.

„Letos slavíme sto let od založení Československa a není lepšího dárku pro významné památky, než pořádná finanční injekce, která jim umožní získat opět příjemnou tvář,“ okomentovala rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. (hed)