„Nemocnici budeme financovat jako krajský projekt. Věřím ale, že se pomoci dočkáme,“ domnívá se hejtman Čunek.

„Určitě tady nebudu nic slibovat,“ uvedl premiér s tím, že to, co slíbil, už splnil.

„A to je dnes otevřená magnetická rezonance,“ vysvětlil.

Premiér přijel do Kroměřížské nemocnice na slavnostní otevření nové magnetické rezonance, kterou stát finančně podpořil.

Kroměříž je tak třetím pracovištěm ve Zlínském kraji, které vyšetření moderním přístrojem nabízí. Kromě Zlína, kde jsou tyto přístroje dva, jak připomněl primář neonatologie Jozef Macko, je to ještě Uherské Hradiště.

„Dnes jsme si vyměnili názory na možnosti financování výstavby nemocnice,“ připustil premiér s tím, že projekt považuje za smysluplný a rozhodně zajímavý.

„Pražský primátor Zdeněk Hřib má podobný projekt. Takže pokud by se výstavba nemocnice ve Zlíně zrealizovala a projekt by měl podobné parametry, tak by si Praha mohla koupit projektovou dokumentaci. Bylo tady již odvedeno mnoho práce,“ hodnotil Babiš.

Uvedl, že rozumí argumentům hejtmana Čunka, že do starých prostor je potřeba investovat velmi mnoho peněz. Postavení nové nemocnice na zelené louce podle něj nabízí velkou návratnost a také úsporu z hlediska energetického i údržby.

„Investovat do stavby na zelené louce se vyplatí,“ přidal.

Někdy to prý může vypadat, že je to dražší, ale ve finále může být návratnost velice zajímavá.

Hejtman Jiří Čunek připustil, že si od návštěvy premiéra nic navíc, kromě slavnostního otevření magnetické rezonance v Kroměřížské nemocnici, nesliboval. Věří ale, že se projekt nové nemocnice díky své připravenosti stane pro stát zajímavý.

„Stát by měl rozdělovat svá dobra rovnoměrně a spravedlivě,“ komentoval Čunek.

DOŠLO I NA SLOVNÍ ŠKÁDLENÍ

Andrej Babiš se domnívá, že kraj výstavbu nemocnice zvládne.

„Kraje jsou podstatně bohatší než stát,“ uvedl premiér.

„Možná bohatší než stát, ale ne než premiér,“ kontroval s úsměvem Čunek. „Což je dobře,“ dodal.

„To bych tady neřešil,“ vrátil Babiš.

„Hejtman musí projekt dobře vysvětlit a nebude mít problém, aby ho obhájil,“ pokračoval.

Svým stranickým kolegům z ANO žádná doporučení k červnovému hlasování o schvalování investičního záměru nové nemocnice Babiš dávat nebude.

„Takové věci my neděláme,“ uvedl premiér s tím, že kdyby vznikaly projekty podle stranické příslušnosti, tak by hejtman Čunek za KDU-ČSL dnes neotevíral magnetickou rezonanci v Kroměříži.

„Děláme to hlavně pro lidi a ne pro straníky,“ dodal.

DOBRÁ ZKUŠENOST PRO STÁT

Domnívá se ale, že i pro stát by výstavba nové nemocnice byla jednoznačně dobrá zkušenost, a to z hlediska expertizy, financování, projektování i z hlediska realizace investice.

Jednou z možností financování je podle premiéra tzv. PPP projekt, to znamená, že na projektu spolupracuje veřejný i soukromý sektor (zkratka PPP z anglického Public Private Partnerships, pozn. redakce).

„Žádný takový projekt od revoluce nevznikl. A to už je třicet let,“ vypíchl premiér s tím, že nyní je vypsána v takovém projektu soutěž na strakonickou dálnici. Toto je podle něj také dodatečná forma zdrojů peněz.

Národní investiční plán, ve kterém je vyhrazeno 74 miliard na fakultní nemocnice a někteří se domnívali, že by nová zlínská nemocnice mohla být do něj zahrnuta, podle premiéra negarantuje zdroje.

„Jde o investiční potenciál,“ uvedl. „To ale neznamená, že má garantované peníze,“ přidal.

Stát bude analyzovat jednotlivé projekty podle připravenosti a pak pro ně bude hledat i další zdroje.

Pomoci by mohla i Evropa.

„My budeme chtít od Evropy na období 2021 až 2027 investice, ne programy, které nám oni vnucují,“ komentoval. Hejtman nechtěl spekulovat ani nad jednou z těchto možností, uvedl ale, že rozhodně nepočítá s variantou, že by do projektu vstupoval další subjekt.

„Budeme nemocnici realizovat jako krajskou investici,“ vysvětlil.

Projekt dokonce podle jeho slov předložil ministerstvu financí ke kontrole, aby posoudilo, zda kraj skutečně má prostředky na to, aby stavbu nemocnice finančně zvládl.

„V rámci spravedlnosti a také připravenosti ale máme, věřím, velkou naději, že se pomoci od státu dočkáme,“ uzavřel hejtman Jiří Čunek.