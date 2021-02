Starý pivovar se vrací pod správu Domu kultury, ochotníci hledají nové útočiště

Klub Starý pivovar měl do konce roku 2020 v dlouhodobém pronájmu Divadelní spolek Kroměříž. Nyní se tyto zrekonstruované prostory vrací opět pod správu Domu kultury v Kroměříži. Milovníci ochotnického divadla se však nemusí bát. Divadelní spolek Kroměříž už hledá nové prostory, kde by mohl zakotvit. Hrozí, že spolek odejde z Kroměříže do Kojetína.

Klub Starý pivovar v Kroměříži | Foto: Deník / Jakub Omelka

Dům kultury nyní hledá pro Klub Starý pivovar nové využití. Projekty na Starém pivovaru by měly být koncipovány spíše jako klubové akce – jazzové či bluesové večery, koncerty amatérských kapel, cestovatelské přednášky, divadelní představení, besedy, autorská čtení, vystoupení stand-up komiků, besedy s osobnostmi, které něco dokázaly, nebo tematicky zaměřené aktuální projekty například k svátku sv. Valentýna a ke Dni matek. „Starý pivovar nabízí spíše komorní prostředí. Je tedy logické, že pořádané akce budou mít trochu jiný nádech, budou blíže návštěvníkovi. Jde o kouzelné prostory, já tomu říkám obří obývák. Tak útulno tam je,“ řekl ředitel Domu kultury Petr Sedláček. Youtubeři a influenceři zaplaví Kroměříž Přečíst článek › Město také deklarovalo, že i spolky, a to včetně ochotnických divadel, budou mít možnost daný prostor využívat ke svým účelům. Jiří Kašík však namítá, že tak vysoký nájem by Divadelní spolek Kroměříž finančně neutáhl. Najem je pro nás příliš vysoký, říká Kašík „Můžeme nadále zůstat, ale první nabídka ze strany města činí nějakých 320 tisíc korun ročního nájmu. Nejsem schopen sehnat tolik peněz. Nyní jsme tedy ve fázi hledání, kde hrát,“ přiznává Jiří Kašík. Divadelní spolek Kroměříž platil v minulých letech nájem 120 tisíc korun, který zaplatil de facto z dotace od města. „Dotace činila 150 tisíc korun. Z toho 120 tisíc korun jsme poslali za nájem a za zbylých 30 tisíc korun se zaplatily energie,“ vysvětloval fungování spolku do letošního roku Kašík. Rozkvetlé kamélie letos návštěvníci kvůli epidemické situaci neuvidí Přečíst článek › „O divadlo lidé nepřijdou. Máme více možností. Nabízí se nám možnost hrát v Kojetíně. Další varianta je maličké divadlo, řekněme bytové, undergroundové. Pak je ještě varianta hrát třeba na Sokolovně,“ dodává Kašík. „Akce, které chce dělat nyní na Starém pivovaru Dům kultury tu probíhaly i dosud. Nepřichází s ničím novým. Akorát to město nestálo tolik peněz," míní Jiří Kašík.