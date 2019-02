„Chceme dostat zpátky lidi do vlaků, do veřejné dopravy. Chceme zavést integrovaný dopravní systém, jaký mají v ostatních krajích. Chceme, aby si lidé zvykli přestupovat, využívat veřejnou dopravu,“ zní plán z vedení Zlínského kraje.

„Tak masivní rušení spojů nepamatujeme“

Záměr uzavřít smlouvy s dopravci, kteří budou od prosince zajišťovat veřejnou dopravu ve Zlínském kraji, byl schválen na začátku roku zastupitelstvem. Nyní probíhá výběrové řízení.

Starostové obcí postupně dostávají k nahlédnutí nové jízdní řády, které by měly platit od 15. prosince 2019. Nový koncept veřejné dopravy mezi nimi vyvolal převážně nesouhlasné reakce, a to hlavně proto, že počítá mimo jiné i s rušením některých dálkových spojů.

Na Valašskokloboucku a Slavičínsku mají zmizet přímá autobusová spojení z Valašských Klobouk přes Slavičín do Brna i přímé vlaky z Bylnice do Brna. Starostům také vadí plánované zavádění nových linek, které podle nich nebudou využívány a prodraží platby obcí za dopravní obslužnost.

„Odmítáme kroky Zlínského kraje, který na příští rok hodlá zrušit dálkové linky z celého regionu vedoucí do Brna,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela, který kvůli této problematice inicioval schůzku s ostatními starosty v regionu. Na té se v pátek sešlo dvanáct nespokojených zástupců obcí.

Jak dále Tomáš Chmela argumentoval, spoje do Brna, které kraj ruší, zajišťují lidem dojížďku do škol i do zaměstnání a mnozí lidé s nimi cestují také za specializovanými lékaři.

Deník se i ptal, kolik lidí tyto spoje využívalo.

„To se nedá přesně určit, za ty roky, které je cestující využívali, jich byly tisíce,“ odhadl starosta.

„Bohužel mi zcela chyběly důkladné konzultace mezi krajem a obcemi. Pro naše občany je to velký zásah do kvality života,“ uvedla zase starostka Eliška Olšáková z Valašských Klobouk. „Tak masivní rušení spojů náš region nepamatuje,“ uvedl v reakci na tyto informace i starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.

BUDOU OBCE PLATIT VÍCE?

Tito starostové mají výhrady i k navýšení linek. Zejména prý proti těm, které budou zavedeny v dopoledních hodinách, kdy je mnoho obyvatel v práci nebo ve škole. Jde podle nich o zbytečné spoje, které navíc způsobí, že jim kraj navýší poplatek za dopravní obslužnost. A to i přesto, že cenu jim garantuje do konce roku 2020.

„Co ale bude dál? Za dopravní obslužnost platíme kraji půl milionu korun ročně. Pokud se navýší doprava, tak se podle nás navýší i poplatek,“ zlobí starostku Klobouk.

V pátek proto starostové zaslali protest na vedení kraje. „Ty spoje tu jezdily desítky let, znevýhodní to občany, je to fatální,“ uvedl hlavní důvod nesouhlasu se změnami Tomáš Chmela.

„Jsme zoufalí, připomínky k plánovaným změnám byly obcím zaslány těsně před koncem minulého volebního období, proto tomu nebyla věnována náležitá pozornost,“ stěžuje si dál za ostatní starosta Slavičína Tomáš Chmela.

Doplnil, že se problémem tak začali zabývat, až bylo vyhlášeno výběrové řízení na nové dopravce.

Do něj se přihlásila i autobusová společnost ČSAD Vsetín. Zda by rušením daných linek dopravce utrpěl finanční ztrátu, nedokáže ředitel společnosti Oldřich Holubář říct.

„Z naší strany jde o existenční záležitost, když uspějeme, budeme rádi za objednávku zajištění dopravy od Zlínského kraje,“ uvedl.

Podle něj zrušených autobusových linek bude ale více, netýká se to jen spojů do Brna. „Například z Moravskoslezského kraje nepřišla zatím ani jedna poptávka,“ doplnil Oldřich Holubář.

Přímého spojení do Ostravy se tak nedočkají ani cestující ze Zlína.

Do Brna podle nových řádů nepovede ani železniční spoj Brumov-Bylnice Brno.

„To není otázka na České dráhy, ale na zadavatele dopravy, tedy na vedení Zlínského kraje,“ komentoval tuto skutečnost Petr Šťáhlavský z Českých drah.

Právě v lednu informoval Zlínský kraj o záměru uzavřít smlouvu o zajištění drážní dopravy v kraji, a to rovnou na deset let, i se soukromou společností Arriva, která se o cestující ve Zlínském kraji bude dělit právě s ČD.

Kraj zatím protest starostů nekomentoval. Deník se snažil spojit s náměstkem hejtmana zodpovědným i za oblast dopravy Pavlem Botkem telefonicky a prostřednictvím SMS zprávy. Na to však Pavel Botek nereagoval.

Měly by být zrušeny například tyto spoje:

Vlaky:

Spěšný vlak Santon, Brumov-Bylnice - Brno Židenice

Odjezd: 5:05 z Brumova-Bylnice

Příjezd: 8:29 Brno Židenice

Dopravce: České dráhy, a. s.

Autobusy

Valašské Klobouky - Brno ÚAN Zvonařka

Odjezd: 5:10 autobusová stanice Valašské Klobouky

Příjezd: 8:10 Brno ÚAN Zvonařka

Dopravce: ČSAD Vsetín

Odjezd: 10:00 autobusová stanice Valašské Klobouky

Příjezd: 13:05 Brno ÚAN Zvonařka

Dopravce: ČSAD Vsetín

Odjezd: 14:00 autobusová stanice Valašské Klobouky

Příjezd: 17:10 Brno ÚAN Zvonařka

Dopravce: ČSAD Vsetín