Tomáš Opatrný z Kroměříže, Milan Fritz z Holešova a Michal Vlasatý z Chropyně budou díky úspěchu ve víkendových volbách součástí zastupitelstva Zlínského kraje. Příští čtyři roky tedy budou sedět na dvou židlích, svorně ale tvrdí, že jejich práce ve městech má přednost.

„Nemám ambice usilovat o nějakou funkci na kraji, budu řadovým zastupitelem,“ ujistil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Podívejte se, jak reagoval hejtman Radim Holiš na výsledky voleb:

Reakce hejtmana Radima Holiše (ANO) na výsledky krajských voleb; 21. září 2024 | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka

V krajských zastupitelstvech po celé zemi se starostové objevují stále častěji. „Začalo to tak fungovat, starostové to berou jako přirozenou věc, ale je otázka jestli je to dobře,“ varovala politoložka Univerzity Palackého v Olomouci Eva Lebedová.

Problém vidí v tom, že starostové přirozeně upřednostňují svou obec či region, zatímco krajské zastupitelstvo má řešit celý kraj. "Aby se z kraje nestala jen jiná úroveň pro řešení obecních věcí," vysvětlila.

„Můžeme zajistit, aby investice šly rovnoměrně do kraje a nezapomínalo se na některý z regionů," popsal svou představu starosta Holešova Milan Fritz. "Známe ty problémy z jedné strany, teď je uvidíme z druhé a máme šanci korigovat řešení,“ mínil.

Účast v krajském zastupitelstvu chápe jako nástavbu práce starostů na obci. A také v tom se shoduje s nově zvolenými kolegy. Na kraji chtějí prodat své zkušenosti z vedení měst. "Je potřeba zprůchodnit komunikaci mezi krajem a obcemi," uvažoval například Vlasatý. Vychází přitom z vlastní zkušenosti s marným vyjednáváním s jednou z krajských organizací z pozice starosty malého města.

Krajský majetek jako nemocnice, silnici či střední školy je přirozenou součástí měst a stejně přirozeně má podle starostů fungovat i spolupráce kraje a města.

