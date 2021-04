Budete v příštím roce znovu kandidovat na starostku?

Tři volební období stačí. Už do voleb za rok nepůjdu. Také už nejsem nejmladší. Člověk už není tak pohotový, rychlý. Práce je hrozně moc. A můžu vám říct, že na co dřív stačil pouze jeden papír už jsou dnes potřeba minimálně tři až pět. Žádná novela ještě nepřispěla k zjednodušení řešení byrokratických úkonů. Ačkoliv to vždy zákonodárci slibovali. Pak to vysvětlujte občanům. Že to vše nelze vyřídit za týden, ale trvá to klidně i půl roku. A pak se najdou tací, kteří vám to dají sežrat.

U dotací je to zřejmě ještě horší, že?

Bez dotace bychom to sice nepostavili, ale na druhé straně já říkám, že dotace jsou zlo. Pořád jsem přesvědčena o tom, že kdyby peníze, které se dávají do dotací, putovaly na obec napřímo, tak dobrej starosta by dokázal zázraky. Nehledě na to, že z dotací je všechno dražší.

Byrokracie je tedy podle vás pro starosty noční můrou?

Já říkám, že papíry nás zahubí. A taky nešťastný zákon 106. My jsme si prošli peklem. Mrzí mě, že je to mezi lidmi natolik oblíbené a zneužívané. Mnoho kolegů se s tím potýká. Přišli do funkce s elánem a tohle je srazí k zemi. V jednom roce jsme dostali 160 žádostí o informace. A to byly žádosti, které se skládaly třeba i ze tří podotázek. Musela jsem na půl úvazku zaměstnat paní, která nedělala nic jiného, než odpovídala na tyhle žádosti.

Pokud vynecháme papírování, jaké rozhodnutí zákonodárců vám coby starostům přidalo ještě vrásky na čele?

Byla bych proto, aby se vrátil institut přechodného bydliště. Když u vás bydlí lidé, kteří zde nemají trvalý pobyt, tak na ně nedostáváte peníze, a ani oni neplatí místní poplatky. Přitom – jen pro příklad – vytváří odpad, který stojí čím dál víc peněz. Přechodné bydliště je možnost, jak vylepšit spoustě obcí rozpočet. Dnes je běžné, že se k sobě partneři sestěhují a mají dítě. Přitom každý má trvalý pobyt jinde. Místo tří místních poplatků jsou jen jedny. A přitom vytváří spoustu odpadů všichni. Bez ohledu na to, jestli se jedná o dospělého nebo jenom miminko.

Já vždycky říkám, obec je jedna velká domácnost. Tak jak vy máte poplatky, tak má obec poplatky. Stejně jako když vy něco chcete, musíte si našetřit, půjčit či si to odpustit. A je jedno, jestli jste doma čtyři nebo v obci je vás čtyři sta. Pro všechny platí to samé. Pokud si toto občané neuvědomí, ta obec nikdy nemůže být dobrá.

Jak byste definovala práci starosty?

Deset minut jste stavař, deset minut vodař. Přemýšlíte, jaké pletivo koupit na ochranu vysazovaných stromečků. Děláte výpisy z Czech pointu, ověřujete podpis. Za týden jste člověkem tisíce činností. Sedm dní uteče rychleji než se otočíte. Na menších obcích je jen starosta a hospodářka. Nikdo jiný. To nasazení a množství odvedené práce si málokdo dokáže představit.

Na co jste za všechny ty roky ve funkci pyšná nejvíc?

To je složitá otázka. Já o těchto věcech nerada mluvím. Beru to tak, že to patří k práci – zařizovat věci ve prospěch lidí jsou prostě mou povinností. Jsem každopádně ráda, že se podařilo zajistit obě obce proti povodním. Je ovšem třeba se o oba poldry do budoucna starat. Je mi líto, že si jich někteří neváží a neuvědomují si, že dřív byla voda v domech dokonce dvakrát během jednoho týdne. Pojišťovny těm lidem nechtěli pojistit domy. Všichni tito spoluobčané si mohou nyní oddychnout. Je to možná jen pár domů, ale musíme myslet na všechny. Zavedli jsme také tradici rozsvěcení vánočního stromu.

Panují nějaké rozbroje mezi Zlobicemi a Bojanovicemi? Bývá to u podobných „spojení“ celkem běžné.

Ano. Je to tu už po generace zakořeněné. A když už se to zdá být lepší, stačí jedna hloupá věta, a ani nemusí být myšlena ve zlém, a je vše zpět. Nechápu to.