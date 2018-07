Starosta se pře s hnutím ANO. A padlo už i trestní oznámení

Na podzim to budou teprve čtyři roky, co se Jaroslav Němec stal starostou Kroměříže v barvách hnutí ANO: voličům, kteří jej vynesli do křesla, to ale nyní musí připadat jako prehistorie. Realita je totiž taková, že šéf radnice se s kroměřížskou organizací ANO letos rozešel – a to ne právě v dobrém. Nejnověji dokonce v této souvislosti padlo trestní oznámení.

Jaroslav NěmecFoto: Deník / Klusáková Kristýna

Podal jej právě starosta Jaroslav Němec a to na neznámého pachatele pro podezření z pomluvy a šíření poplašné zprávy. jednat se má o tvrzení, které kroměřížské hnutí ANO zveřejnilo v červnovém čísle stranického magazínu. „V článcích je čtenářům podsouvána myšlenka údajného nekalého jednání mé osoby jako starosty. Je v nich vzbuzován mylný dojem, že jsem se měl dopustit protiprávního jednání, což není pravda,“ tvrdí Jaroslav Němec. Zástupci kroměřížské organizace ANO ale kontrovali tím, že trestní oznámení vítají. „Celou záležitostí se tak bude zabývat policie, která má možnost případné nekalé praktiky v souvislosti s veřejnými zakázkami prošetřit,“ uvedl předseda místní organizace ANO Miroslav Sadílek. V stranickém tisku hnutí ANO je kritizována hlavně akcionářská dohoda ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK). ČTĚTE TAKÉ: Investice a akce v Holešově? Festival židovské kultury ukáže i nové objevy „Hnutí ANO proti dohodě, o jejíž výhodnosti pro obyvatele Kroměřížska jsem bytostně přesvědčen, neustále bojuje. V politickém boji jsem zvyklý na ledacos, ale na zjevné lži, které mají za cíl poškodit mou osobu, je nutné reagovat i jinak než přes média,“ vysvětlil podání trestního oznámení kroměřížský starosta. Hnutí ANO podle něj vede špinavou kampaň a snažilo o to, aby byla akcionářská dohoda stažena z programu zastupitelstva v září 2016, kdy ji zastupitelé schvalovali. „Dostal jsem od ANO dopis, kde mi nařizovali, ať tento bod stáhnu. Neudělal jsem to, nechtěl jsem podléhat tlaku. Tady začaly mé potíže s jeho vedením v Kroměříži, které vyvrcholily mým odchodem z hnutí,“ dodal Jaroslav Němec, který bude v podzimních volbách kandidovat za hnutí Nezávislí. Jeho bývalí kolegové z volební kandidátky naopak tvrdí, že jde od starosty o pokus zviditelnit se před letošními komunálními volbami. „Hnutí ANO zcela jistě nevede špinavou kampaň, pouze poukazuje na velmi problematickou zakázku a nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Je to naopak pan Němec, který veřejně šíří nepravdivé informace a zneužívá k tomu obecní prostředky, webové stránky města, práci tiskového mluvčího města a také Kroměřížský zpravodaj, tedy tiskovinu vydávanou a rozesílanou na náklady města,“ reagoval předseda místní organizace ANO Miroslav Sadílek. ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU ČTĚTE TAKÉ: Cyklostezka z Kroměříže do Postoupek má být hotová na podzim 2019

