„Funkce jsem se musel po třech letech (v roce 2005, pozn. redakce) vzdát, protože starosta tehdy nebyl uvolněnou funkcí,“ říká Bartík. Zpět na post starosty se vrátil v roce 2010. Bez toho, aby mohl dělat práci starosty „na plný úvazek“ si nedokáže výkon funkce starosty už představit. Před svými kolegy, kteří stále – rostoucí byrokracii navzdory – jsou neuvolněnými členy, smeká.

Dokážete si ještě představit výkon funkce coby neuvolněný člen?

Už bych to nechtěl dělat při práci. Mám pár starostů neuvolněných kolem sebe a obdivuji je, že to zvládají. Přibylo moc papírování.

Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?

Bylo mi tehdy 26 let, byl jsem čerstvě po vysoké škole. Tehdejší starosta mě oslovil, zda bych nechtěl kandidovat ve volbách. A já jsem to hned v ten rok vyhrál. Od té doby jsem na radnici. Zapracoval jsem se do toho a začalo mě to bavit.

A stále to ještě platí?

Někdy mám pocit vyhoření. Ale když se objeví něco pozitivního, tak mě to zase bavit začne.

Bude kandidatura za rok?

Pokud budu zdravý i za rok, tak bych do toho ještě šel znovu.

Je horší práce s lidmi nebo práce s papíry?

Práce s lidmi mě baví. Mám tu skvělé spoluobčany. Je pro mě daleko horší papírování.

Jak byste definoval funkci starosty?

Musíte se postarat o obecní majetek, zabezpečovat provoz, údržbu obce, žádat o dotace. Nesmíte opomenout ani ty dotace, které už jste měl, protože udržitelnost projektů je třeba pět deset let. Je třeba připravovat kulturní vyžití pro lidi. Obec například organizuje kácení mája, dechovkový festival, hodové slavnosti. Jako zřizovatel školy ještě musím ve spolupráci s paní ředitelkou udržovat v chodu školu. Musíte pomáhat i občanům, pokud se na vás s něčím obrátí. Řešíte problém se šmejdama, kteří nabízí energii. To je taková ta běžná pomoc občanům, kteří jsou třeba sami.

Jaká je spolupráce s Muzeem Kroměřížska?

Jsme rádi, za to chci poděkovat Krajskému úřadu, že se pustilo Muzeum do rekonstrukce barokního dvora, který dlouho ležel ladem. Spolupráce s Muzeem je dobrá. Mají tady správce, který se stará o majetek Muzea. S novou paní ředitelkou je spolupráce dobrá.

Omlazuje se obec?

Stárneme. Proto potřebujeme novou lokalitu, kam by se nastěhovaly mladé rodiny.

Jak je složité udržet v chodu školu – malotřídku, když obec nemládne, ba naopak. A tudíž ubývá dětí?

Dětí je skutečně méně a méně. Předloni jsme měli 40 žáků, letos už jich je jen něco přes třicet. Snad nám pomůže příchod nových rodin, které by mohly postavit domy na nových pozemcích. Škola je pro mě základ a chci ji udržet.

Nemají rodiče problém s tím, že nejsou ročníky striktně rozdělené?

Každým rokem se vyskytne nějaký rodič, kterému se nelíbí, že se učí pohromadě dva ročníky. Ale můžu říct ze zkušeností u svých dětí, že vůbec s tím žádný problém nebyl. Naopak v současné době v tom vidím výhodu, protože naše děti mohou přijít všechny děti do školy. To je výjimka pro malotřídky. Jsou osvobozeny od nutnosti rotační výuky.

Jak se změnila komunita za ty roky. Jsou lidé více soudržní nebo naopak větší individualisté?

Máme tady mladé rodiny, které se zapojují do kulturního života. To všechno funguje. Spíše se vytrácí společná údržba obecního majetku před domy, chodníky. Lidi se opravdu spoléhají na ten obecní úřad, že to zamete, odmete, poseče. Vzpomínám si, že jsme si každý před domem zametali, odklízeli sníh, sekli trávníky. Už se objevují tendence, že ani ten sníh si před domem neodhrnou a počkají až to udělá ta obec. Tady vidím trochu mezeru v tom, aby se ti lidé zapojili do údržby toho prostranství alespoň před svým domem.

A není to tím, že někde už opravdu bydlí starší občané, kteří s tím mají problém?

Spíš narážím na to, že mladé rodiny, kde jsou lidé při síle, chodníky odklizené nemají, ale naopak 80 letá paní si to odklidí. Je naučená, že to tak vždy bylo. Spíš mě to mrzí u těch pracujících. Rozumím tomu, že jdou do práce, ale když se vrátí z práce, tak by si mohli ten chodník odmést.

Nechci je nijak omlouvat, ale u mladých je zase problém s tou časovou vytížeností, uspěchaností.

To jo, ale pozoruju, že uvnitř dvorku je odklizené, ale za plotem nic. O to už se nestarají.