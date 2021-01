Loňský rok pro něj byl, stejně jako pro jiné veřejné činitele v řídících funkcích, opravdovou zkouškou. Jestliže vstupoval do roku 2020 s pevnými plány a vizemi, vše vzalo za své, když se v Česku objevil první případ nákazy novým typem koronaviru.

„Řešili jsme věci, které by nás nikdy nenapadly,“ přiznal Němec v rozhovoru pro Deník. Odpovídal také na otázky, co očekává od nového hejtmana Radima Holiše a kam se budou ubírat městské investice v tomto roce.

Loňský rok byl poznamenán koronavirovou pandemií. Pro vedení města je to zřejmě nejhorší chvíle v novodobých dějinách. Jak těžké to je stát v tuto chvíli v čele města a často přistupovat k rozhodnutím, která výrazně zasahují do lidských životů?

Koronavirus změnil život nás všech, a to podstatně k horšímu. Nebudu zmiňovat všechny dopady, zmíním jen to hlavní – ztráty na životech, které jsou tím nejbolestnějším dopadem epidemie. Z pohledu města jsme se snažili a stále se snažíme pomáhat, jak jen můžeme, ať už to bylo šitím roušek, zajišťováním desinfekce, dary nemocnici i záchranné službě, podporou podnikatelům, nákupy pro seniory, šířením informací i neustálým apelováním na občany, aby dodržovali opatření proti šíření nákazy. Nyní bych rád přidal ještě výhled do budoucna. Věřím, že díky očkování se nám letos podaří postupně se vracet k běžnému životu.

Když se ohlédnete zpět a máte již větší odstup, udělal byste něco jinak?

Museli jsme reagovat na nemoc, o které loni na jaře nikdo příliš mnoho nevěděl. A řešili jsme věci, které by nás nikdy nenapadly. Možná jsme v dílčích rozhodnutích mohli reagovat jinak, ale nic zásadního, co bych změnil, mě nyní nenapadá.

Pomáhá vláda městům při koronakrizi vůbec nějakým způsobem?

Dostali jsme kompenzaci výpadku daňových příjmů, která ale zřejmě veškerý výpadek na daních nepokryje. Přesto jsme za tyto peníze rádi. Obecně platí, že řada rozhodnutí i opatření vlády byla a je chaotická, pro občany těžko srozumitelná. A že se nedivím, že jsou lidé mnohdy zmatení a rozhořčení. Přesto si myslím, že je potřeba opatření, především tři R – ruce, roušky a rozestupy, dodržovat. Jinak se nákaza rozšíří do nezvladatelných rozměrů, což si nikdo z nás nepřeje.

Po nových krajských volbách stanul v čele kraje Radim Holiš. Máte s ním nějaké osobní zkušenosti?

Pana hejtmana Holiše jsem před jeho nástupem do funkce neznal, nyní jsem ho viděl jen na několika jednáních prostřednictvím videokonference. Pro bývalého hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) byla Kroměříž a celé Kroměřížsko částí kraje, která ho nezajímala. Rád bych, aby nové vedení Zlínského kraje s kroměřížskou radnicí komunikovalo a aby stálo o korektní a přátelské vztahy.

Je podle vás změna ve vedení kraje krok k lepšímu?

Na takovou otázku je brzy. Z dosavadních vyjádření pouze soudím, že nové vedení hejtmanství nedopustí likvidaci kroměřížské nemocnice, což hodnotím jako velmi pozitivní postoj. Věřím, že se situace kolem kroměřížské nemocnice uklidní a že nové vedení hejtmanství místo její likvidace bude pracovat na modernizaci nemocnice.

Opět se loni opravovala lávka pro pěší. Lidé jsou z toho již rozmrzelí. Čeká nás v nejbližší době ještě nějaká další oprava?

Druhá část opravy lávky byla plánovaná, občany jsme o tom předem informovali. Výsledek stojí za to, máme prakticky novou lávku, která podle odborníků vydrží několik desítek let. Navíc oprava stála jen zlomek částky, na kterou by přišla demolice stávající a stavba nové lávky. Takže jsem přesvědčen o tom, že z opravy lávky jsou rozmrzelí jen naši kritici, kteří prosazovali nákladnou stavbu nové lávky, na kterou by město při výpadku příjmů kvůli koronaviru ani nemělo dostatek prostředků.

Loni podepsalo město a kraj memorandum o spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým. Co si slibujete od vzájemné spolupráce? A bude to město něco stát?

Především mě těší, že arcibiskupství vyjádřilo vůli spolupracovat s městem. Máme nějakou představu, co by tato spolupráce měla městu a jeho občanům přinést. Uvidíme, na čem se s arcibiskupstvím domluvíme.

Lonský rok poznamenal také kulturní život a cestovní ruch. Je to znát i na příjmech města?

O výpadku daňových příjmů jsem již hovořil. Těžko ale můžeme uvést, nakolik se na nich podílela omezení cestovního ruchu, která byla pro všechny subjekty v této oblasti působící nepochybně citelná.

Jste za polovinou volebního období. Jak ji hodnotíte?

To by bylo na samostatný rozhovor. Z hlediska plnění programového prohlášení si stojíme dobře. Letos se významně posunou i velké projekty, stavba parkovacího domu či oprava domu bývalé vojenské správy, který bude přestavěn na byty. Myslím, že si přes rok strávený s koronavirem nestojíme špatně. A věřím, že občané budou po dokončení investic, které máme v rozpočtu na letošní rok, spokojeni.

Co byste chtěl vzkázat občanům – popřát do toho letošního roku 2021?

Vydržte. A neztrácejte naději.