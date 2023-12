„Návštěvníci trhů tak u nás najdou rozmanité ozdoby, věnce, jmelí, svíčky, svícny a další ručně vyrobené předměty, které mohou sloužit jako dárky,“ popsal ředitel Domu kultury Pavel Sedláček.

Prodejce oslovují s velkým předstihem.

„Začínáme s tím v letních měsících. Lákáme stánkaře na to, že u nás nehradí žádné nájemné. Zpoplatněná je jen elektřina, kterou někteří stánkaři potřebují. Navíc zdarma poskytujeme naše nazdobené stánky. Za to po prodejcích občerstvení chceme, aby pokryli celou otevírací dobu trhů. U ostatního sortimentu preferujeme pestrost a střídání prodejců tak, aby to bylo pro návštěvníky zajímavé," dodal Sedláček.

Trhy začaly v sobotu 9. prosince a končí ve čtvrtek 21. prosince. Podle něj je doba trvání vánočních trhů, tedy zhruba dva týdny, zvolená adekvátně. A to s ohledem na velikost města, spádovost a kupní sílu obyvatel.

„Přes týden nebývají tržby stánkařů, i kvůli nižší návštěvnosti, nikterak závratné. Pomůžou si víkendem, kdy k nám jezdí i lidé z okolních měst a obcí," doplnil Sedláček.

V podobně velkých městech, jako je Kroměříž, jsou kontinuální trhy s každodenním programem většinou dvoutýdenní, někde i kratší.

„Například v Uherském Hradišti a Hodoníně jsou to dva týdny, ve Vsetíně nebo Vyškově je jarmark s programem pětidenní. Existují i výjimky, v daleko větších krajských městech bývají trhy samozřejmě delší. Kroměřížané mají navíc plnohodnotný druhý adventní víkend pravidelně naplněný programem na Výstavišti Floria, tudíž by nebylo moudré akce zdvojovat. A je tím zajištěná také pestrost, kterou ne všude města mohou nabídnout," uzavřel Sedláček.