Vážany – Stále v nedohlednu je konec letitého sporu o zavážení někdejšího těžebního dolu v areálu bývalé cihelny v kroměřížské místní části Vážany.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Zatímco společnost Ecodump v čele s Igorem Mesenským chce při rekultivaci dolu prosadit navážení popelového granulátu Otosan, obyvatelé Vážan se ostře zasazují proti tomu a v minulosti sepsali i několik petic.

Nyní problém stojí na mrtvém bodě, všechny zúčastněné strany totiž čekají na rozhodnutí Báňského úřadu.„Poskytne vyjádření, jaký vliv budeme mít Otosan na životní prostředí. Jinak nadále provádíme rekultivaci takzvaného bývalého hliniště, podle platného rozhodnutí k ní používáme kamení, hlínu a hlušinu,“ řekl Mesenský.

Ten si také stále stojí za tvrzením, že popílek není pro obyvatele Vážan škodlivý.„Všechny rozbory, které byly doposud provedeny, jakékoliv nebezpečí vyloučily. Může způsobovat snad jen sekundární prašnost, ale tu lze technicky řešit,“ vysvětlil své stanovisko Mesenský.

Proti navážení Otosanu se ale staví i město. „Naše stanovisko je neměnné. Nesouhlasíme s navážením zdraví nebezpečného materiálu,“ řekl ve středu Deníku místostarosta Kroměříže a senátor Miloš Malý.

Vyřešení letitých sporů by radnice uvítala, ovlivnit jejich průběh či trvání však nemůže. „Jedna věc je, co chce vlastník areálu a druhou, co chceme my. Náš postoj nezměníme, máme mandát a důvěru od lidí,“ doplnil Malý. Do věci tak vnese jasno až rozhodnutí ostravského Obvodního báňského úřadu. Jeho pracovníci také ve středu do Vážan přijeli.

„Z podnětu města se tam konalo šetření ve věci odčerpávaní povrchových vod, které už dnes postupně zaplavují hliniště. Společnost Ecodump je na základě rozhodnutí povinna ji odčerpávat. Tato podmínka však není plněna,“ upozornil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Ohrožena je tak podle něj statika přilehlé skládky. „V případě nečinnosti hrozí sesutí svahu a porušení izolací skládky domovních odpadů. Město proto požádalo o neodkladnou nápravu tohoto stavu, který může skončit ekologickou havárií,“ podotkl Zrna.